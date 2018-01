Bonald et la mort du roy (suite)

«Dans cette captivité de cent quarante jours, le roi devint un modèle de

résignation et de courage. Le roi surpassa par sa noble constance et le calme

inaltérable de son âme la méchanceté inexprimable de ses bourreaux. Il avait fait

de sa cellule un véritable oratoire où, en roi très chrétien, il vivait saintement

avec sa famille, offrant tous, matin et soir, l’hommage de leur vie». Jamais

autant d’outrages, autant de rigueurs n’avaient traqué des prévenus et ne leur

avaient fait souffrir une plus cruelle vigile. Il semblait à ces misérables qu’en

s’acharnant sur l’homme ils atteindraient le roi et qu’ils arriveraient à cet être

invisible et mystérieux qui avait été si longtemps l’objet du respect (et de

l’amour) de la société et qui était encore l’objet de leurs terreurs»…

