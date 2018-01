Bonald et le déclin des lettres en France au siècle des Lumières

…ils ornèrent ou ils armèrent leur science de tous les agréments ou de toute la force d’un style facile ou véhément, abondant ou concis, vif ou élégant, toujours clair et méthodique. C’est à ce style dont la science moderne n’avait pas jusqu’alors offert de modèles, à ce style qui fait parler aux savants la langue du peuple, et quelquefois aux sciences, même les plus graves, le langage des passions, qui même, au besoin, appelle à son secours l’invective et le sarcasme, qu’il faut principalement rapporter les succès des premiers réformateurs, et la vogue des sophistes du XVIIIe siècle…

Plus tard, on s’est jeté dans un excès opposé à celui des premiers temps. Des hommes de beaucoup d’esprit ont négligé le fond pour s’attacher uniquement à la forme, ou même, plus coupables, ils ont embelli un fond vicieux des formes les plus séduisantes, et la partie littéraire de leurs écrits a été beaucoup plus remarquable que la partie scientifique.

Alors on a dû considérer les nouvelles productions par leur côté le plus brillant, et l’on a dit de leurs auteurs qu’ils cultivaient les lettres. On les a appelés hommes de lettres, littérateurs, dénomination inconnue au siècle précédent ; et comme il y a voit eu, dans les premiers temps, des savants sans littérature, dans le sens que nous attachons à cette expression, il y a eu, dans le dernier, des littérateurs sans véritable science.

Cependant cette classe d’hommes ou de gens de lettres s’est multipliée.