Mystère : les riches mamans russes préfèrent accoucher à Miami. Pourquoi ?

Reshetova est venue à Miami pour avoir son premier enfant, en engageant une agence pour l’aider à organiser son voyage. Les services – qui peuvent inclure la recherche d’appartements et de médecins et l’obtention de visas – ne sont pas bon marché. Elle s’attend à payer près de 50 000 $, et certains paquets atteignent 100 000 $. Bokeria dit que certains propriétaires demandent six mois de loyer à l’avance.Une entreprise, Miami Mama, affirme qu’elle apporte chaque année une centaine de clients russophones et russophones aux États-Unis, dont 30% de clients réguliers. Les propriétaires sont Irina et Konstantin Lubnevskiy, qui a acheté Miami Mama après avoir utilisé l’entreprise pour avoir deux enfants américains eux-mêmes.

Le couple dit qu’ils conseillent aux clients d’être complètement transparents avec les responsables américains de l’immigration qu’ils attendent.

« Nous disons à chaque client: » Vous avez les documents, vous devez dire la vérité, c’est l’Amérique, ils aiment la vérité « , a déclaré Konstantin.

« J’aimerais que les Américains comprennent qu’ils n’ont pas à s’inquiéter », a-t-il ajouté. « Ceux qui viennent ici veulent faire partie du peuple américain. »

Mais Miami Mami a attiré l’attention des forces de l’ordre. En Juin, il a été perquisitionné par le FBI, et un employé a été reconnu coupable de faire de fausses déclarations sur les demandes de passeport. Les propriétaires disent qu’ils n’en savaient rien, ont renvoyé le travailleur et leur permis d’entreprise a été renouvelé.Les procureurs fédéraux ont refusé de commenter l’affaire, et le FBI a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter « d’une enquête active ».

Il n’y a pas de données officielles sur le tourisme de naissance aux États-Unis. Le Centre d’études sur l’immigration, qui veut des limites plus strictes sur l’immigration, estime qu’il y a 36 000 bébés nés aux États-Unis à l’étranger par an, bien que les chiffres pourraient être considérablement plus bas. La Floride affirme que les naissances dans l’État par tous les ressortissants étrangers qui vivent à l’extérieur des États-Unis ont bondi de 200 pour cent depuis 2000.

Selon l’Administration des douanes et de la protection des frontières, il n’existe aucune loi régissant la possibilité pour les ressortissantes étrangères d’entrer dans le pays ou d’y accoucher.

« Cependant, si une femme enceinte ou quelqu’un d’autre utilise la fraude ou la tromperie pour obtenir un visa ou obtenir l’admission aux Etats-Unis, cela constituerait un acte criminel », a déclaré l’agence.

Lorsque des agents fédéraux ont envahi des «maternités» californiennes desservant des clients chinois en 2015, les autorités ont déclaré dans des documents judiciaires que certaines familles prétendaient à tort qu’elles étaient indigentes et qu’elles bénéficiaient de tarifs réduits pour les hôpitaux.

À Miami, le Jackson Health System a indiqué que 72% des patientes de maternité internationales – qui représentaient 8% de tous les accouchements l’année dernière – paient avec une assurance ou un forfait pré-arrangé.

Mme Reshetova a dit comprendre les préoccupations que certains ont à propos du tourisme de naissance, parce que c’est aussi un problème en Russie.

« Mais je paie par moi-même », a-t-elle dit. «Je paye avec mon argent, je l’amène ici en Amérique, je ne vais pas apporter quelque chose en Amérique.

« Je ne sais pas ce que ma fille choisira à l’avenir, mais si je peux dépenser de l’argent – mon argent – pour son choix, pourquoi pas? »

