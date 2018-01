La Hyre fait son éloge de Malthus, mazette !

Mais c’est très très bien ça, moi qui ai toujours eu un petit faible pour Malthus (un authentique philanthrope)

ça peut paraître abscons voire révoltant de penser cela pour un chrétien, a fortiori français et royaliste, élevé avec les bons zadages « il n’est de richesses que d’hommes »

mais non, puisque dans la masse l’on perd toute humanité toute religion et que l’homme face à lui même dans la foule et une comme une miroir qui reflète un autre miroir à l’infini, prisonnier dans une cage

qui donne l’illusion de profondeur et d’espace.

Le bien est dans la mediété, l’équilibre, l’harmonie.

L’homme n’a plus vraiment de prédateur, puisque le cynisme actuel n’est plus de nous tuer en masse comme ont pu le faire les nazis ou les cocos,

non, il est de nous faire vivre pour consommer, s’endetter, s’appauvrir et in fine mourir dans la pauvreté et le dénuement le plus extrême.

Comme ses forêts sans prédateur où prolifèrent cervidés et autres porcins ravageant les cultures, fouillant les poubelles, l’homme a bouleversé

la chaîne alimentaire en en ôtant quelques maillons, et pour résultat l’homme sort de la Nature qui n’est autre que la Création.

Les hommes grouillent, la nature est violée et déglinguée (je ne parle pas du réchauffement climatique), défigurée, même notre atmosphère

est une poubelle qui ferait la joie des ferrailleurs, à quand des roms cosmonautes ?!

Il en va de même dans la religion malheureusement, quid des petites structures des premiers temps où les apôtres connaissaient chacun,

un milliard de chrétien si ce n’est plus et nous voici en présence d’une religion diluée qui n’en est plus une, l’idolâtrie papiste en est une manifestation

alarmante, pourquoi se déplacer dans ces grands messes ou parfois plus d’un million de personnes se trouvent alors qu’il y a des églises dans chaque quartier ?!

C’est Dieu que l’on cherche ? Où la communion avec les siens, du moins ceux qui partagent le même vin devenu tellement fielleux qu’il aura fallu le diluer, le noyer,

qui boira cette coupe tiédasse et saumâtre ?