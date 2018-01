Nassim Taleb et l’intellectuel-système inéluctablement idiot (IYI)

On traduit (Lewrockwell.com) cette chronique éreintante et amusée de l’auteur du Cygne noir paru il y a dix ans chez mon éditeur, Les Belles Lettres. Avant l’élection du Donald, Nassim avait parlé d’un ras-le-bol mondial contre les élites ; ici il s’acharne goulûment contre nos experts, universitaires et journalistes, comme le faisaient Bernanos ou Céline. Enfin…

« Ce que nous avons vu dans le monde entier, de l’Inde au Royaume-Uni aux États-Unis, c’est la rébellion contre le cercle intime des « clercs » et des journalistes-initiés, cette classe de semi-intellectuels paternalistes. Des experts avec une ligue Ivy, Oxford-Cambridge, ou une éducation similaire axée sur les étiquettes qui disent au reste d’entre nous 1) quoi faire, 2) quoi manger, 3) comment parler, 4) comment penser … et 5) pour qui voter.

Mais le problème est le borgne à la suite des aveugles: ces membres de l’intelligentsia ne peuvent pas trouver de noix de coco dans Coconut Island, ce qui signifie qu’ils ne sont pas assez intelligents pour définir l’intelligence et tomber dans des circulaires. La compétence est la capacité de réussir des examens écrits par des personnes comme eux. Avec des articles de psychologie reproduisant moins de 40%, des conseils diététiques inversant après 30 ans de fatphobie, des analyses macroéconomiques plus mauvaises que l’astrologie, la nomination de Bernanke qui était moins que conscient des risques, et des essais pharmaceutiques reproduisant au mieux 1/3 des temps, les gens ont parfaitement le droit de s’appuyer sur leur propre instinct ancestral et d’écouter leurs grands-mères (ou Montaigne et ces connaissances classiques filtrées) avec un meilleur bilan que ces hommes politiques.

En effet, on peut voir que ces académico-bureaucrates qui se sentent habilités à diriger nos vies ne sont même pas rigoureux, que ce soit dans les statistiques médicales ou l’élaboration de politiques. Ils ne peuvent pas dire la science du scientisme – en fait, dans leur esprit orienté sur l’image, le scientisme semble plus scientifique que la science réelle. (Par exemple, il est trivial de montrer ce qui suit: une grande partie de ce que les types Cass-Sunstein-Richard Thaler – ceux qui veulent nous «pousser» dans un comportement – une grande partie de ce qu’ils classeraient comme «rationnel» ou «irrationnel» ( ou certains de ces catégories indiquant la déviation d’un protocole souhaité ou prescrit) provient de leur mauvaise compréhension de la théorie des probabilités et l’ utilisation cosmétique de modèles du premier ordre). Ils sont également sujets à confondre avec l’ensemble de l’agrégation linéaire de ses composants comme nous l’avons vu dans la chapitre prolongeant la règle de la minorité.

L’intellectuel pourtant idiot est une production de la modernité a donc accéléré depuis le milieu du vingtième siècle, pour atteindre son supremum local aujourd’hui, avec la grande catégorie de personnes sans skin-in-the-game qui ont envahi de nombreux horizons de la vie. Pourquoi? Simplement, dans la plupart des pays, le rôle du gouvernement est entre cinq et dix fois plus important qu’il y a un siècle (exprimé en pourcentage du PIB). L’IYI semble omniprésente dans nos vies, mais reste encore une petite minorité et est rarement vue en dehors des points de vente spécialisés, des think tanks, des médias et des universités – la plupart des gens ont des emplois appropriés et il n’y a pas beaucoup d’ouvertures pour l’IYI.

Méfie-toi des semi-érudits qui se croient érudits. Il ne parvient pas à détecter naturellement le sophisme.

L’IYI pathologise les autres pour faire des choses qu’il ne comprend pas sans jamais se rendre compte que c’est sa compréhension qui peut être limitée. Il pense que les gens devraient agir en fonction de leurs meilleurs intérêts et il connaît leurs intérêts, en particulier s’ils sont des «cou rouges» ou des classes anglaises non voyantes qui ont voté pour le Brexit. Lorsque les plébéiens font quelque chose qui a du sens pour eux, mais pas pour lui, l’IYI utilise le terme «sans instruction». Ce que nous appelons généralement la participation au processus politique, il appelle par deux désignations distinctes: «démocratie» quand il correspond à l’IYI, et «populisme» quand les plébéiens osent voter d’une manière qui contredit ses préférences. Tandis que les gens riches croient en un vote d’un dollar d’impôt , les plus humanistes un homme un vote , Monsanto dans un lobbyiste un vote , l’IYI croit en un Ivy League degré un vote , avec une certaine équivalence pour les écoles d’élite étrangère et les doctorats comme ils sont nécessaires dans le club.

Plus socialement, l’IYI souscrit à The New Yorker. Il ne maudit jamais sur Twitter. Il parle d’«égalité des races» et d’ «égalité économique», mais il n’est jamais sorti boire avec un chauffeur de taxi minoritaire (encore une fois, il n’y a pas de vrai dans le jeu car le concept est étranger à l’IYI). Tony Blair a fait le tour du Royaume-Uni. L’IYI moderne a assisté à plus d’une conférence TEDx en personne ou a regardé plus de deux conférences TED sur Youtube. Non seulement a-t-il voté pour Hillary Monsanto-Malmaison parce qu’elle semble éligible et un tel raisonnement circulaire, mais il soutient que quiconque ne le fait pas est atteint de maladie mentale.

L’IYI a une copie de la première édition à couverture rigide de The Black Swan sur ses étagères, mais il se trompe d’absence de preuve pour prouver son absence. Il croit que les OGM sont une «science», que la «technologie» n’est pas différente de la sélection conventionnelle en raison de sa disposition à confondre la science et le scientisme.

Typiquement, l’IYI obtient la logique du premier ordre juste, mais pas les effets de second ordre (ou plus élevés) le rendant totalement incompétent dans des domaines complexes. Dans le confort de sa maison de banlieue avec garage à deux voitures, il a préconisé le «renvoi» de Kadhafi parce qu’il était «un dictateur», ne réalisant pas que les déménagements ont des conséquences (rappelez-vous qu’il ne paie pas pour les résultats).

L’IYI a eu tort, historiquement, sur le stalinisme, le maoïsme, les OGM, l’Irak, la Libye, la Syrie, les lobotomies, l’urbanisme, les régimes pauvres en hydrates de carbone, les gymnases, le behaviorisme, les transistors, le freudisme, la modélisation d’équilibre stochastique, projets de logement, gène égoïste, modèles de prévision d’élection, Bernie Madoff. Mais il est convaincu que sa position actuelle est juste (…).

Et comme on citait Bernanos :

« Ceux qui m’ont déjà fait l’honneur de me lire savent que je n’ai pas l’habitude de désigner sous le nom d’imbéciles les ignorants ou les simples. Bien au contraire. L’expérience m’a depuis longtemps démontré que l’imbécile n’est jamais simple, et très rarement ignorant. L’intellectuel devrait donc nous être, par définition, suspect ? Certainement. Je dis l’intellectuel, l’homme qui se donne lui-même ce titre, en raison des connaissances et des diplômes qu’il possède. Je ne parle évidemment pas du savant, de l’artiste ou de l’écrivain dont la vocation est de créer — pour lesquels l’intelligence n’est pas une profession, mais une vocation. »