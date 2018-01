Un peu de Shakespeare pour mes lecteurs affairés…

Shakespeare

…trop de liberté, mon Lucio, de trop de liberté ; comme l’intempérance est la mère du jeûne, de même une liberté dont on fait un usage immodéré se change en contrainte. Comme les rats avalent avidement le poison qui les tue, nos penchants poursuivent le mal dont ils sont altérés, et en buvant nous mourons.

J’ai craint qu’elle ne le fût trop. Puisque c’est par ma faute que j’ai donné à mon peuple tant de liberté, ce serait en moi une tyrannie de frapper, et de les punir cruellement pour des transgressions que j’ai ordonnées moi-même ; car c’est ordonner les crimes que de leur laisser un libre cours, sans faire craindre le châtiment.

Qu’une femme choisisse toujours un époux plus âgé qu’elle, c’est le moyen qu’elle lui soit plus assortie, et plus sûre de régner dans son cœur ; car, mon enfant, nous avons beau nous vanter, nous sommes plus étourdis, plus flottants dans nos caprices; nous sommes aisément emportés par le désir et par l’inconstance; notre amour s’use et se perd plus vite que celui des femmes.