Frithjof et la fuite du monde ; Ce n’est pas le monachisme qui se situe en dehors du monde, c’est le monde qui se situe en dehors du monachisme…

Sur la Fuite du Monde.

Quand on reproche à l’ermite ou au moine de « fuir » le monde, on commet une double erreur : premièrement, on perd de vue que l’isolement contemplatif a une valeur intrinsèque qui est indépendante de l’existence d’un « monde » ambiant ; deuxièmement, on feint d’oublier qu’il est des fuites qui sont parfaitement honorables et que, s’il n’est ni absurde ni honteux de s’enfuir devant une avalanche, si on le peut, il ne l’est pas davantage de s’enfuir devant les tentations ou même simplement les distractions du monde, ou devant notre propre ego en tant qu’il se trouve enraciné dans ce cercle vicieux : et n’oublions pas qu’en nous débarrassant du monde nous débarrassons celui-ci de notre propre misère. De nos jours, on déclare volontiers que fuir le monde, c’est déserter des « responsabilités », euphémisme parfaitement hypocrite qui dissimule derrière une notion « altruiste » ou « sociale » la paresse spirituelle et la haine de l’absolu ; on aime à ignorer que le don de soi pour Dieu est toujours un don de soi pour tous. Il est métaphysiquement impossible de se donner à Dieu sans qu’il en résulte un bien pour l’ambiance ; se donner à Dieu, et serait-ce à l’insu de tous, c’est se donner aux hommes, car il y a, dans ce don de soi, une valeur sacrificielle dont le rayonnement est incalculable.

D’un autre côté, faire son salut, c’est comme respirer, manger, dormir ; on ne peut le faire pour les autres, ni les aider en s’en abstenant. L’égoïsme, c’est enlever aux autres ce dont ils ont besoin ; ce n’est pas prendre pour soi ce qu’ils ignorent ou dont ils ne veulent point.

Ce n’est pas le monachisme qui se situe en dehors du monde, c’est le monde qui se situe en dehors du monachisme