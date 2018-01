Vivre mieux ou payer plus cher : remarques sur la globale prolétarisation des milliardaires

Remarques sur la globale prolétarisation des milliardaires

La chaine Cnn, comme si elle avait pris connaissance de mon livre sur l’Apocalypse touristique, vient de donner une liste de douze ex- jolis coins à éviter. Et de citer Venise, Barcelone, le Taj Mahal et même le Bhoutan ! On n’en aurait plus pour son argent ! Et Paris et la côte d’azur alors ? Et la Floride, et les tropiques ?

Les riches se multiplient et ils sont de plus en plus riches. Cela bien sûr n’est pas sans conséquences : à moins de 50 million d’euros, le fameux couple Brad-Angelina ne trouvait pas de maison à Londres il y a quelques années. Bruce Willis ne pouvait pas se loger à New York avec son énième famille parce que tel appartement de huit millions d’euros ne comprenait que trois chambres. Le riche qui jadis se logeait tranquille dans un palais se trouve aujourd’hui confiné à Monaco dans un cent mètres carrés payé dix millions ou loué vingt mille, perché au sommet d’une tour minable à Hong-Kong pendant que le moins riche à ses pieds se loge dans un tube (voyez l’article du dailymail.co.uk). On se loge à vingt mille du mètre à Bangkok ou quarante mille à Singapour, toujours dans des conditions qui feraient passer un petit fonctionnaire britannique ou impérial français pour un multimilliardaire.

C’est que le nouveau riche ne veut plus vivre mieux, il veut payer plus cher.

La prolétarisation du milliardaire ne s’arrête pas là : il y a ce gosse qui coûte quarante ou cent mille euros par an (fourchette basse bien sûr, tarif syndical HT) toute sa jeunesse, en attendant de les coûter toute sa vie, puisque les millions de gosses de riches ont tous décroché le même MBA stupide dans telle fac de sous-doué américaine. Il y a la ou les pensions alimentaires, il y a tels travaux. J’en connais qui ont mis deux millions pour mal retaper une bergerie dans les Alpages. Il y a ceux aussi qui ont mis dix millions (de dollars cette fois) pour retaper un gymnase dans l’Arkansas ; défense de rire, cette anecdote est racontée par Joseph Stiglitz dans son livre sur la dernière crise financière. Le couple finit ruiné mais l’histoire n’explique comment l’argent qui créait des Hérode Atticus, des Mécène, des Gesualdo, des Reinach jadis –voyez la villa Kerylos à Beaulieu-sur-Mer) a fini par créer de telles colonies d’abrutis. J’en connais une comme à ça qui adore raquer 1000 euros pour écouter son chanteur d’opéra dans un stade : beaucoup bougent trop aussi, comme cet abruti de Bono qui se cassa la jambe en bicyclette à New York après s’être rendu à Londres, Berlin, Dublin les quatre premiers jours de la semaine. Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent (Montaigne) et ils se cassent la jambe ! « La frénésie US qui ne débouche sur rien » (disait le génial Preston Sturges, cinéaste des voyages de Sullivan) a gagné toute cette pauvre planète surexcitée et polluée. Mais Sénèque se plaignait déjà assez de son riche romain pollué et massifié, alors…

Le riches font aussi la queue partout, ils sont devenus vulgaires, mimétiques, ils adorent la massification qui les entasse sur telle plage de Santorin, de la côte d’usure ou de la Floride congelée ces jours-ci ! Question, qui va garer leur précieuse voiture ? Et combien d’heures aussi de vie et de patience les aéroports pour avions privés vont-ils vous dérober avant d’autoriser votre atterrissage ?

Le monde est devenu plus cher avec tous ces riches plus benêts et incultes que jamais. Seule norme universelle, le fric a fait s’effondrer toute vraie valeur, tout art de vivre, toute intelligence de la dépense. La consolation vient bien vite : trouver l’endroit retiré où on en a pour son argent.

L’antisystème commet souvent une erreur à propos du riche qu’il se met à détester ou à haïr ; il faut surtout le plaindre (car il a de plus en plus peur) et le contourner.