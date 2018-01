Fiasco chilien du pépé Imbroglio, alias le clerc semé !

Sur sa page Facebook, Antonio Socci renvoie au dernier article de Sandro Magister, évoquant le flop de la conférence de presse en avion, point d’orgue d’un voyage qui de l’avis presque unanime (voir ICI ce qu’écrit Jean-Marie Guénois, du Figaro) s’est signalé par la désertion des foules et les contradictions du Pape. Un Pape sommé de s’expliquer, notamment sur les affaires de pédophilie (alors que rien ne devrait l’y obliger, mais c’est lui-même qui a choisi de se soumettre à ce rituel, que d’ordinaire il maîtrise – grâce surtout à la complaisance de l’auditoire -, et qui pour la première fois s’est retourné contre lui) et incapable de le faire sans tomber dans d’insolubles contradictions.

