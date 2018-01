Jared Diamond et les « pas si bons sauvages »

On ne compare évidemment pas avec les situations actuelles, mais cette leçon horrible d’histoire donnée par Jared Diamond montre que les blancs ne sont pas les seuls criminels, et que tout peut se mal se passer entre les peuples.

« SUR LES ÎLES DE CHATHAM, 500 MILLES À L’EST DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, des siècles d’indépendance ont brutalement pris fin pour le peuple Moriori en décembre 1835. Le 19 novembre de cette année, un navire transportant 500 Maoris armés de fusils, de massues et de haches est arrivé, suivi le 5 décembre par une cargaison de 400 Maoris de plus. Des groupes de Maoris commencèrent à traverser les colonies de Moriori, annonçant que les Moriori étaient maintenant leurs esclaves et tuant ceux qui s’y opposaient. Une résistance organisée par les Moriori aurait alors pu vaincre les Maoris, qui étaient en infériorité numérique à deux contre un. Cependant, les Moriori avaient une tradition de résoudre les conflits pacifiquement. Ils ont décidé lors d’une réunion du conseil de ne pas riposter mais d’offrir la paix, l’amitié et une répartition des ressources.

Avant que les Moriori puissent proposer cette offre, les Maoris ont attaqué en masse. Au cours des jours, ils ont tué des centaines de Moriori, cuisiné et mangé beaucoup de corps, et réduit en esclavage tous les autres, tuant la plupart d’entre eux aussi au cours des suivantes années, selon leur caprice. Un survivant de Moriori se souvient: «[Les Maoris] ont commencé à nous tuer comme des moutons … Nous étions terrifiés, nous nous sommes enfuis dans la brousse, nous nous sommes cachés dans des trous sous terre et dans n’importe quel endroit pour échapper à nos ennemis. Tous ont été découverts et tués – hommes, femmes et enfants, sans discernement. » Un conquérant maori a expliqué: «Nous avons pris possession … conformément à nos coutumes et nous avons capturé tout le monde, personne ne s’est échappé, certains se sont enfuis, nous avons tué et d’autres nous avons tué. C’est notre coutume. »

Le résultat brutal de cette collision entre les Moriori et les Maori aurait pu être facilement prédit. Les Moriori formaient une petite population isolée de chasseurs-cueilleurs, dotés seulement de la technologie et des armes les plus simples, totalement inexpérimentés en temps de guerre, et manquant de leadership ou d’organisation. Les envahisseurs maoris (de l’île du nord de la Nouvelle-Zélande) étaient issus d’une population dense d’agriculteurs engagés de manière chronique dans des guerres féroces, équipés de technologies et d’armes plus avancées, et opérant sous un fort leadership. Bien sûr, lorsque les deux groupes sont finalement entrés en contact, ce sont les Maoris qui ont massacré les Moriori, pas l’inverse.

La tragédie des Moriori ressemble à beaucoup d’autres tragédies de ce genre, tant dans le monde moderne que dans le monde antique, opposant de nombreuses personnes bien équipées contre quelques adversaires mal équipés. »

Les livres de Diamond fourmillent de textes sur les causes de nos disparitions/exterminations. Diamond rappelle aussi que l’agriculture fut la pire invention de l’histoire…