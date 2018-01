Léon XIII et la résistance alors…

Il en est qui pensent qu’il n’est pas opportun de résister de front à l’iniquité puissante et dominante, de peur que la lutte n’exaspère davantage les méchants. De tels hommes sont-ils pour ou contre l’Église? On ne saurait le dire: car d’une part, ils prétendent professer la doctrine catholique, mais en même temps ils voudraient que l’Église laissât libre cours à certaines théories qui lui sont contraires. Ils gémissent de la perversion de la foi et des moeurs, mais à de tels maux ils n’ont souci d’apporter aucun remède et même il n’est pas rare qu’ils en augmentent l’intensité, soit par une indulgence excessive, soit par une pernicieuse dissimulation.

