Montaigne contre l’oisiveté

Dernièrement, je me suis retiré chez moi, décidé autant

que le pourrais à ne rien faire d’autre que de passer en me

reposant, à l’écart, le peu de temps qui me reste à vivre. Il me

semblait que je ne pouvais faire une plus grande faveur à mon

esprit que de le laisser en pleine oisiveté, à s’entretenir luimême,

s’arrêter et se retirer en lui-même. J’espérais qu’il pourrait

le faire désormais plus facilement, étant devenu, avec le

temps, plus pondéré et plus mûr.

4. Mais je découvre que

L’oisiveté dissipe toujours l’esprit en tous sens

[Lucain, La Pharsale, IV, 704]

et que, au contraire, comme un cheval échappé, il se donne cent

fois plus de mal pour lui-même qu’il n’en prenait pour les autres.

Et il me fabrique tant de chimères et de monstres extraordinaires

les uns sur les autres, sans ordre et sans raison, que

pour en examiner à mon aise l’ineptie et l’étrangeté, j’ai commencé

à mettre cela par écrit, espérant, avec le temps, lui en

faire honte à lui-même.

Publicités