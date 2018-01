Notes sur les trous à merde américains (par Howard Kunstler)

La remarque de M. Trump soulève une autre question intéressante qui n’a pas fait l’objet de beaucoup d’attention et de la moindre d’analyse dans le désordre échevelé de cette dernière panique en date, à savoir : jusqu’à quel point notre propre pays est justement, ces jours-ci, un « pays de merde » ? Je serais conduit à reconnaître, contrairement à la narration mollassonne des temps de la prospérité, que les États-Unis fonctionnent visiblement autour de cette sorte de canalisation dans à peu près tous les domaines qui comptent. Sauf pour les centres de financiarisation – New York, Washington, San Francisco – la plupart de nos villes sont des épaves laissées à la dérive ; même San Francisco d’ailleurs, dont les visiteurs courants vous diront que l’endroit est littéralement un « trou à merde » du fait notamment de l’armée des sans-abris qui occupent ses rues et qui, par définition, n’ont pas de salles de bains.

Nos banlieues effroyables, où tant d’anciens Américains de la classe moyenne sont maintenant abandonnés dans la dette, le désespoir et l’aliénation civique, n’ont plus aucune chance de figurer comme un environnement acceptable pour une vie normale. Elles ont été si mal conçues à l’origine que leur inéluctabilité pour conduire à la ruine ses habitants constitue une saga épique et tragique qui étonnera les historiens de l’avenir, rassemblés autour de feux de camp avec les opossums rodant autour d’eux.