La chanson de geste et le chemin de Compostelle

J’ai déjà évoqué ce sujet.

Je rappelle que c’est chez Joseph Bédier que j’ai puisé mes sources ; plongez-vous et replongez-vous dans archive.org.

L’idée est que nos bonnes vieilles chansons de geste sont des guides de voyage. L’idée m’a intéressé car j’ai publié en 2002 le voyageur éveillé aux belles lettres, qui est un guide pratique du voyage initiatique. Le Nouvelobs.fr d’alors en avait fait une guide décalé de voyage…. Pourquoi pas ?

Bédier donc, notre traducteur de la chanson de Roland :

« Or, Charlemagne, ayant usé sa vie à combattre les Sarrasins par toutes les régions de la terre, était las et ne songeait plus qu’au repos, quand une nuit il vit un chemin d’étoiles qui commençait à la mer de Frise et, traversant les pays, la Gascogne, la Navarre et l’Espagne courait dans le ciel jusqu’en Galice. Plusieurs nuits, il revit la merveille sans la comprendre. »

Très libre d’esprit, notre universitaire à l’ancienne (on ne révisait pas, on découvrait) se posait plein de questions :

« Ce qui le frappait surtout dans la Chronique, et à bon droit, c’est la singulière variété de ses sources d’inspiration et la diversité, non moins surprenante, des préoccupations qui s’y marquent. Elle semble d’origine française : qui donc, hors de France, aurait pu dresser (chap. xi) une liste de cinquante noms de héros de chansons de geste ? Elle semble pourtant d’origine espagnole : qui donc, hors d’Espagne, aurait pu dresser (chap. m) une liste de cent villes de ce pays ? »

Ce qui frappe Bédier c’est que dans la chronique de Turpin comme dans la chanson de Roland on connaît bien la géographie (rappelez-vous que l’Enéide est un voyage vers des centres spirituels reliés à Vénus – pensez à Apulée, à sa reine du ciel) :

«L’auteur de ce récit, dit-il, ne prétend jamais qu’il soit Turpin ; il n’emprunte rien aux chansons de geste. Par contre, il connaît bien la géographie de l’Espagne, les traditions de ses églises, surtout de Compostelle, voire des légendes arabes. Cet auteur était donc un clerc espagnol, de l’église de Compostelle.

Il était avant tout un homme pieux, qui avait voulu composer, à des fins édifiantes et pour le bien du pèlerinage, un petit livret de propagande. »

Tout cela relié (si j’ose dire) au Livre de Saint-Jacques. Bédier :

« Livre V — C’est un Guide des pèlerins, qui donne, à la façon d’un Guide Joanne, des indications utiles aux pieux voyageurs : le tracé des routes, le compte des étapes, des conseils pratiques pour parer aux dangers du voyage, des détails pittoresques sur les régions traversées (par exemple un petit vocabulaire basque), la liste des rivières dont l’eau est saine, la description des plus belles églises, Saint-Gilles et Compostelle, etc. Il donne surtout l’indication des sanctuaires auxquels il convient de s’arrêter, des reliques qu’on y vénère, des souvenirs qui s’y attachent… »

En fait la grande guerre sainte comme Guénon est ici moins physique et militaire que spirituelle. Le voyage est avant tout spirituel puisqu’il consister à aller à travers le champ des étoiles (Compostelle) à la rencontre de Dieu :

« Cette invention — Charlemagne premier pèlerin de saint Jacques, les héros des chansons de geste chevaliers de saint Jacques — est développée par le faux Turpin avec une insistance singulière. Mais si elle surprend par ce caractère d’exagération et d’outrance, elle frappe aussi par sa grandeur. L’idée est belle de grouper dans les Landes de Bordeaux les héros de toutes les gestes, appelés des quatre coins de l’horizon poétique, de les acheminer tous, épris d’un même désir, vers le tombeau de Galice, et de les ramener par Roncevaux, afin que l’apôtre, à cette dernière étape de leur pèlerinage, leur donne à tous à la fois leur récompense, la joie d’être martyrs. »

Bédier rappelle qu’en 778 Charlemagne était simplement parti aider un roi musulman en Espagne ! Au retour il fut attaqué. La grande guerre feinte cache une autre guerre plus sainte. Comme les marchands du temple (voyez le sermon de maître Eckhart) à ce sujet, les brigands assaillent une autre place-forte, le château de l’âme.

Et Roncevaux alors ?

Je le connais bien. Je l’emprunte souvent.

C’est un passage, lié au symbolisme du passage. Et si on lisait Guénon ?

« Ainsi que nous l’avons dit précédemment, une des représentations du symbole de la « porte étroite » est le « trou de l’aiguille », qui est notamment mentionné avec cette signification dans un texte évangélique bien connu1. L’expression anglaise needle’s eye, littéralement « œil de l’aiguille », est particulièrement significative à cet égard, car elle relie plus directement ce symbole à quelques-uns de ses équivalents, comme l’« œil » du dôme dans le symbolisme architectural : ce sont là des figurations diverses de la « porte solaire », qui elle-même est aussi désignée comme l’« Œil du Monde ». On remarquera aussi que l’aiguille, quand elle est placée verticalement, peut être prise comme une figure de l’« Axe du Monde » ; et alors l’extrémité perforée étant en haut, il y a une exacte coïncidence entre cette position de l’« œil » de l’aiguille et celle de l’« œil » du dôme. »

La conquête du monde profane est méthodique :

« Pour dompter les Sarrasins, Charlemagne et ses pairs ne vagabondent pas à travers des régions incertaines ; ils suivent, étape par étape, la voie même que suivaient les pèlerins de saint Jacques.

Le poète maintient Faction sur cette route — la droite rue, comme il l’appelle, ou le camin ferre (v. 793), le cemin antif (v. 941), la voie batue (v. 1738); un moment les chrétiens sont rejetés hors de cette route et c’est le plus grave échec qu’ils subissent… »

Et comme toujours –nous citions Virgile – il nous faut revenir au temps sacré (et non béni !) des romains :

« Le Chemin de l’apôtre, on peut le tracer sans nul risque d’erreur. C’est la route romaine que l’Itinéraire Antonin détermine par les noms de…

C’est la route immuable, que donnent toute pareille le Guide des pèlerins du XVII » siècle, les chansons des pèlerins du XVIIe siècle et les cartes routières modernes. »

Le père de mon préfacier Nicolas Richer a écrit jadis un livre sur la géographie sacrée de la Grèce (publié par mon ami Trédaniel). Le chant de Roland est aussi donc un guide du voyage initiatique. Bédier encore :

« L’homme qui le premier a combiné l’action de la Prise de Pampelune ou bien avait fait lui-même le voyage de Pampelune à Compostelle, ou bien avait pris des notes sous la dictée d’un pèlerin qui l’avait fait ; ou encore, ce qui revient à peu près au même, il avait sous les yeux un Guide du pèlerin de Compostelle plus complet que celui que nous possédons. »

Ah, si nous retrouvions certains passages de la géographie sacrée…

Sources

