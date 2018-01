Otan, suspends tes viols ! La poursuite du Barnum et de la danse du ventre en Baltique et mer noire

Tohu-bohu martial et danse du scalp sur les paillassons de la Russie

S’ajoutant au nombre croissant de troupes et d’avions le long des frontières septentrionales de Russie, les États-Unis poursuivent en mer Noire le déploiement de navires de guerre équipés de missiles. Et le 10 janvier, le journal britannique Daily Star a mis en manchette : « Afin d’assurer la sécurité et la stabilité, le destroyer étasunien fonce vers la mer Noire dominée par les Russes. » Le Navy Times s’est mis de la partie en annonçant que « la marine de guerre étasunienne hérissait les plumes des Russes en mer Noire », et Stars and Stripes a caftéque le capitaine Tate Westbrook, de la 6e flotte étasunienne, avait déclaré : « Les navires étasuniens continuent d’arriver en mer Noire et avec nos alliés et partenaires, œuvrent à assurer la sécurité maritime et la stabilité. » Sauf que personne n’a signalé un seul cas d’insécurité.

Effectivement, jamais personne n’a avancé l’indice d’un problème en mer Noire, problème qui exigeraient que le Pentagone ou l’OTAN, sa filiale bruxelloise, « protège des eaux d’importance économique et militaire » (et il est médiocrement amusant que les États-Unis refusent de ratifier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer).

Le 16 février, il a été signalé que « pour répondre à une Russie de plus en plus menaçante, les ministres de la défense de l’OTAN ont décidé de renforcer la présence navale de l’alliance militaire en mer Noire. Le Secrétaire général Jens Stoltenberg, a annoncé que l’OTAN allait organiser d’autres jeux et entraînements guerriers dans la mer stratégiquement importante. » Sauf qu’il n’y a jamais eu de cas de navire marchand dérangé par la Russie. Par ailleurs, en mer de Chine méridionale, la marine de guerre des États-Unis se livre aussi à des pitreries tout aussi provocatrices, bien qu’il n’y ait jamais eu une seule interférence entre la Chine et les navires marchands en transit.

La propagande ne s’arrête pas là. Tout excité, voici ce qu’écrit le Navy Times : « Il est bien connu que les sous-marins russes se cachent habituellement sous les vagues de la Côte Est des États-Unis, et à nouveau fréquemment en Méditerranée, d’après de multiples informateurs qui ont parlé au Navy Times sans préciser leurs sources. Quand des jets russes opèrent au-dessus des paillassons de Poutine, en mer Baltique et en mer Noire, les marins ont l’habitude de se mettre en position de combat. »

Sans tenir compte du sarcasme de la référence au Président Poutine, le Navy Times lève un lièvre intéressant, puisque la mer Baltique et la mer Noire sont effectivement aux portes de la Russie, et il est prudent de défendre ses entrées quand elles font l’objet de déploiements militaires étrangers hostiles.

Le Navy Times raconte que « bien que le Président Trump a exprimé l’intérêt de réchauffer les relations entre la Russie et les États-Unis, des analystes assurent que ces derniers doivent intensifier leurs patrouilles aériennes et maritimes pour répondre au renforcement du déploiement des forces navales russes en mer Noire. L’intensification de la fréquence des tensions et des dangers dans la région, indique qu’il pourrait être temps de prendre les choses à bras-le-corps. »

Le Pentagone prend donc les choses à bras-le-corps et note que depuis le milieu de l’année dernière, les destroyers USS Carney et l’USS Porter ont mené cinq « opérations de sécurité maritime » en mer Noire, tandis que le croiseur lance missiles guidés USS Huế City, a tenu des exercices avec le navire Balta de la marine ukrainienne.

D’après la marine de guerre étasunienne, l’USS Carney « est équipé d’armements parmi les plus sophistiqués du monde. Il a des missiles à longue portée. Il doit sa capacité d’attaque des objectifs terrestres aux missiles de croisière Tomahawk, qui sont tirés avec le système de lancement vertical MK 41. En outre, ce navire est doté de missiles mer-mer Harpoon. » C’est précisément le genre de navire de guerre qui contribue à créer une atmosphère de stabilité et de sécurité.

Il a échappé au Pentagone et à sa filiale bruxelloise que, sans parler de la Crimée, le littoral de Russie borde la mer Noire sur 800 kilomètres. Elle a donc tous les droits de voir dans cette région ses eaux territoriales – tout comme elle a le droit de naviguer sur la mer Baltique et de la survoler.

Il y a pour sûr beaucoup de hargne. Mais c’est entièrement la faute des États-Unis et de l’OTAN, qui déploient à grands frais leurs navires et avions de guerre, leurs « grosses pétoires » et leurs troupiers spéciaux dans les pays et sur les mers bordant la Russie. Pourquoi ne pas employer tout cet argent à peaufiner des accords commerciaux gagnants-gagnants avec l’infrastructure de transport ? Ce serait bien accueilli par la Russie et de plus en plus de pays européens chamboulés par les incessantes provocations du barnum militaire monté par le Pentagone et Bruxelles contre la Russie. Tout ceci soulève cette grande question : Pourquoi l’OTAN poursuit-elle sa danse du scalp le long des frontières russes ? Quel avantage pourrait éventuellement sortir de pareil bluff ?

Tout est devenu clair le 19 janvier, quand le secrétaire à la Défense des États-Unis, le général James Mattis (le triste sire qui a dit « il est rigolo d’abattre des gens » en parlant des Afghans), a fait savoir que « la compétition des grandes puissances – pas le terrorisme – est désormais le principal centre d’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. » [NdT : Mattis reconnaît ainsi implicitement que les USA sont ou ont été un État terroriste.]

C’est le retour aux jours enchantés de la froide guerre, époque où la mafia militaro-industrielle de Washington prospérait et enflait – et le grand retour du jargon de guerre froide dans le document National Defense Strategy fraîchement pondu. Le Pentagone y décrit ses objectifs : « rester la puissance militaire prédominante dans le monde, faire en sorte que le bilan de force reste en notre faveur, et mettre en avant un ordre international qui soit des plus favorables à notre sécurité et à notre prospérité. » L’une des manières avancées par le Pentagone pour réaliser cela, c’est de « s’occuper de l’arc d’instabilité qui s’établit à la périphérie de l’OTAN. » Ce serait amusant si ce n’était pas aussi loufoque.

Après la dissolution de l’Union Soviétique, ce n’est pas la Russie qui a développé ses capacités militaires. C’est l’alliance militaire USA-OTAN qui faisant passer le nombre de ses pays membres de 16 à 29, s’est étendue à l’est jusqu’aux frontières de Russie. La Russie ne présentait aucune menace pour l’Europe occidentale ou quiconque, le gouvernement de Moscou se focalisait alors sur l’économie, mettait en valeur les ressources naturelles et améliorait le niveau de vie de ses citoyens. Ces priorités furent bouleversées par la première expansion de l’OTAN en 1999, quand par la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, l’OTAN se propagea à l’est. En 2004, les froids guerriers connurent un succès retentissant, quand sept autres pays s’enrôlèrent dans l’alliance martiale et que les forces militaires de l’OTAN s’avança jusqu’aux frontières de Russie.

La tendance fut profondément déprimante pour les Russes, mais rien ne pouvait arrêter l’expansion militaire des États-Unis et de l’OTAN. Le New York Times observa que les cérémonies de Washington et de Bruxelles, en 2004, marquèrent « la plus grande expansion de l’histoire de l’alliance qui s’est officiellement terminée par l’intégration militaire lancée il y a des années. Les pays baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie, se sont tous entraînés avec les forces de l’OTAN, ont restructuré leur propre armée en fonction des normes otaniennes, et ont alimenté de leurs soldats les opérations de l’OTAN. » Tout cela s’inscrivait dans une magouille sur la durée.

BBC News a écrit que « les législateurs russes ont exprimé leur inquiétude à propos de l’expansion à l’est de l’OTAN, jusqu’aux portes de Moscou. Une résolution de la chambre basse du parlement, la Douma, a annoncé que la Russie pourrait reconsidérer sa stratégie de défense si l’OTAN continuait à ignorer les intérêts de Moscou. Elle a exhorté les membres de l’OTAN à ratifier un traité sur les armes afin de limiter le déploiement d’armements à proximité des frontières russes… La Douma a aussi recommandé à l’exécutif de renforcer la dissuasion nucléaire et d’envisager de déployer des troupes supplémentaires aux frontières occidentales.

L’« arc d’instabilité » ne se trouve pas à l’intérieur de la Russie. Il est dans les pays où s’est étendu l’OTAN, dans les pays influencés par l’OTAN qui entourent la Russie.

Environ 800 bases de l’armée étasunienne sont positionnées à travers le monde. La Russie a neuf bases à l’étranger et n’a pas l’intention d’en établir d’autres. C’est Washington qui a considérablement développé sa présence militaire dans le monde et créé tant de tension et d’instabilité. Ses incursions en Irak et en Afghanistan, et ses bombardements en Libye ont été désastreux, mais il paraît que d’autres guerres sont planifiées.

Les singeries martiales en mer Noire des États-Unis et de l’OTAN, s’inscrivent dans la maléfique politique d’affrontements du Pentagone et de Bruxelles. Avec cette politique qui ne vise qu’à envenimer les choses, le monde devient un théâtre toujours plus dangereux.

Strategic Culture Foundation, Brian Cloughley

Original : http://www.strategic-culture.org/news/2018/01/23/black-sea-antics-by-us-nato-military-alliance.html

Traduction Petrus Lombard