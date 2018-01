Comment Obama-Biden ont imposé les sanctions anti-russes aux zéro péens…

https://fr.sputniknews.com/international/201801271034912706-biden-france-europe-pression-usa-sanctions-russie/

Intervenant au Council on Foreign Relations (CFR), think-tank américain, Joe Biden a précisé pourquoi les gouvernements de ces pays avaient tout de même dû consentir à ces mesures dans le passé.

«Nous avons passé tellement de temps au téléphone pour nous assurer que personne, à l’époque, de [François] Hollande à [Matteo] Renzi, ne laisse tomber. Ils ne voulaient aucune forme de sanction contre la Russie. Cela avait des répercussions sur eux. En gros, [je leur ai dit que] c’était: « Vous devez le faire! »», a affirmé l’ancien vice-Président américain (2009-2017), ajoutant qu’heureusement «Merkel était assez forte à l’époque pour nous soutenir, à contrecœur, elle n’aimait pas cela non plus».

Alors que la situation en Ukraine et en Crimée constitue la raison officielle de l’imposition de toujours plus de mesures à l’encontre de la Russie, l’ex-vice-Président est revenu sur l’état des choses en Ukraine à l’époque, et surtout sur le problème de la corruption. Là, il s’est rendu à Kiev pour la 12 ou 13e fois pour annoncer la garantie d’un autre prêt d’un milliard de dollars:

«Et j’avais obtenu l’engagement de Porochenko et de Iatseniouk qu’ils prendraient des mesures contre le procureur général. Et ils ne l’avaient pas fait. Ils ont dit qu’ils l’avaient fait», a-t-il raconté.

À l’idée qu’elles n’allaient pas recevoir le prêt, les autorités ukrainiennes ne se sont pas réjouies. Finalement, face au dernier avertissement de M.Biden, elles ont limogé le procureur général, mettant à sa place «quelqu’un de solide à l’époque».

Plusieurs hauts responsables européens ont lancé des appels à revoir les sanctions antirusses afin de réduire l’effet néfaste sur les économies de leur pays. Le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a affirmé en août dernier que l’Union européenne devrait protéger ses intérêts si les États-Unis ne les prennent pas en compte dans le processus de renforcement des sanctions contre la Russie.

Selon un récent sondage de l’Ifop mené à la demande de Sputnik, les Européens se prononcent majoritairement contre de nouvelles sanctions américaines à l’encontre de la Russie, les qualifiant d’inacceptables en tant qu’outil de coopération entre partenaires européens.

Le 26 janvier, le département du Trésor des États-Unis a annoncé une extension des sanctions antirusses contre des sociétés du secteur énergétique, dont les filiales de Surgutneftegas, société pétrolière et gazière, de Technopromexport, société d’ingénierie, et de Silovyye Mashiny, fournisseur d’équipements industriels.