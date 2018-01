Explication de Tex : le capital dévorant le monde et les américains

Michael Snyder et les chiffres apocalyptiques américains (extraits)

# 3 Selon le Washington Post, un jeune adulte sur dix aux États-Unis a été sans abri à un moment donné au cours de la dernière année.

# 4 Les États-Unis ont perdu plus de 70 000 installations de fabrication depuis l’accession de la Chine à l’OMC en 2001.

# 6 Le record absolu du nombre de fermetures de magasins de détail aux États-Unis a été complètement brisé en 2017. Selon les derniers chiffres, un total de 6 985 magasins ont été fermés l’année dernière, et nous devrions battre le record à nouveau en 2018.

# 7 Incroyablement, le nombre de fermetures de magasins de détail en 2017 était en hausse de 229 pour cent par rapport à 2016.

# 8 Quand Ronald Reagan est entré à la Maison Blanche, le gouvernement fédéral était endetté d’environ un billion (mille milliards) de dollars. Nous avons maintenant une dette de 20 billions de dollars, sans aucune fin en vue.

# 10 Selon les chiffres les plus récents, 41 millions d’Américains vivent actuellement dans la pauvreté.

# 12 Depuis le début du mois d’avril, le Congrès a obtenu une note d’approbation moyenne de moins de 20% .

# 13 Le Dow Jones Industrial Average a progressé de plus de 5 000 points en 2017, ce qui a pulvérisé le record précédent de 3 472 points en 2013.

# 14 À un moment donné en 2017, la capitalisation boursière totale pour toutes les cryptomonnaies combinées (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, etc.) a dépassé le demi-billion de dollars.

# 15 Les incendies de forêt ont brûlé un nombre impressionnant de 9 791 062 acres au cours de la dernière année (chiffre le plus fou : quarante mille kilomètres carrés brûlés).

# 16 Il est rapporté que moins de 50 pour cent de tous les étudiants de troisième, quatrième et cinquième année dans l’état de Californie répondent aux normes minimales pour l’alphabétisation.

# 17 Dans une école primaire très peu performante en Californie, 96% des élèves ne maîtrisent ni l’anglais ni les mathématiques.

# 18 En 1960, une moyenne de 146 $ était alors dépensée en soins de santé par personne pour toute l’année, mais aujourd’hui, ce chiffre a grimpé à 9 990 $ .

# 19 Grâce à Obamacare, une appendicectomie est dix fois plus chère aux Etats-Unis qu’au Mexique.

# 20 Grâce à Obamacare, une famille de quatre personnes en Virginie est maintenant confrontée à la perspective de payer 3000 $ par mois pour une assurance-santé.

# 21 On prévoit que l’augmentation moyenne des taux pour les régimes Obamacare sera de 37% en 2018.

# 22 En 2017, nous avons découvert que 264 cas de harcèlement sexuel impliquant des membres du Congrès ont été réglés pour un montant total de 17 250 854 $ depuis le début de 1997.

# 23 La croissance économique commence à se redresser sous le président Trump, mais l’économie américaine n’a augmenté que de 1,33% en moyenne au cours des 10 années précédant 2017.

# 24 Il est rapporté que l’itinérance est devenue si répandue dans Seattle ultra-libérale que « 400 camps de tentes non autorisés » ont surgi autour de la ville.

# 25 Un sondage réalisé en 2017 a révélé que 78% de tous les travailleurs à temps plein aux États-Unis vivent de paie de fin de mois en paie de fin de mois.

# 26 Selon la Réserve fédérale, le ménage américain moyen est maintenant endetté de 137 063 $ , soit plus du double du revenu médian des ménages.

# 27 Un énorme 59,8 pour cent des jeunes du millénaire (18 à 25 ans) vivent maintenant avec des parents, et que dans l’ensemble un record historique de 38,4 pour cent de tous les enfants du millénaire vivent actuellement dans la famille.

N ° 28 Larry Kotlikoff, professeur à l’Université de Boston, affirme que le gouvernement fédéral fait face à un déficit budgétaire de 210 trillions (mille milliards) de dollars au cours des 75 prochaines années.

# 29 Selon le National Center for Health Statistics, près de 40 pour cent de tous les adultes américains sont maintenant officiellement obèses. C’est un record absolu.

# 30 Notre épidémie d’obésité nous coûte maintenant 190 milliards de dollars par an .

# 31 Bill Gates, Jeff Bezos d’Amazon.com et Warren Buffett ont maintenant plus d’argent que les 50% les plus pauvres de la population américaine réunis.

# 32 À ce stade, 20% de tous les ménages américains ont «une richesse nulle ou négative».

# 33 Les actions américaines ont gagné en valeur de plus de 5000 milliards de dollars depuis l’élection de Donald Trump.

# 37 Les criminels de l’année dernière ont été en mesure de pirater Equifax et s’enfuir avec les informations de crédit de 143 millions d’Américains .

# 38 Le Venezuela, le 11ème plus grand producteur de pétrole du monde, a décidé d’arrêter d’utiliser le pétrodollar en 2017. C’était l’une des plus grandes nouvelles de toute l’année , et pourtant les grands médias américains ne voulaient pas parler de ça.

# 39 Il a été rapporté que seulement 25 pour cent de tous les Américains ont plus de 10 000 $ d’économies en ce moment.

# 40 Une étude menée par la Réserve fédérale a révélé que 44% de tous les adultes américains n’ont même pas assez d’argent « pour couvrir une dépense inattendue de 400 $ » .

# 41 Au début des années 1970, 70% de tous les hommes aux États-Unis âgés de 20 à 39 ans étaient mariés, mais aujourd’hui, ce nombre est tombé à seulement 35%. Au lieu de se marier et de fonder une famille, beaucoup de nos jeunes hommes vivent encore à la maison avec leurs parents. Aujourd’hui, 35% de tous les jeunes hommes âgés de 21 à 30 ans «vivent à la maison avec leurs parents ou un proche parent» .

# 42 En 2017, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 4 billions (mille milliards) de dollars pour la toute première fois.