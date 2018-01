Fêtons saint Thomas qui exalte notre condition…

Saint Thomas sur l’acédie et l’exaltation de notre condition

Les idiots et les nietzschéens pensent que la Tradition chrétienne dégoûte du monde et de la condition humaine ; c’est exactement l’inverse, à condition de lire les docteurs, les pères et les saints : je vais citer Saint Thomas d’Aquin traitant de l’acédie. Pour Thomas l’acédie consiste à s’opposer à la joie que donne le bien divin.

C’est incroyable :

« C’est pour l’homme une marque d’humilité de ne pas s’exalter lui-même, alors qu’il constate ses propres défauts. Mais ce n’est pas de l’humilité, mais plutôt de l’ingratitude que de mépriser les biens qui lui viennent de Dieu. C’est ce mépris qui engendre l’acédie. Nous nous attristons en effet de ce que nous estimons mauvais ou de peu de prix. Il est donc nécessaire que si quelqu’un apprécie les biens des autres, il ne méprise pas pour autant les biens que Dieu lui réserve. Car alors ceux-ci deviendraient attristants. »

On peut défendre l’acédie, en effet écrit le docteur sublime (c’est un penseur que je peux lire sans pleurer, puisqu’il a réponse à tout après avoir eu question à tout) :

« Or, l’acédie procède d’une bonne racine, puisque Cassien fait remarquer que l’acédie vient de ce que quelqu’un se trouve douloureux de ne pas produire de fruit spirituel ; il fait alors grand cas des monastères qui ne sont pas les siens. Ce qui semble une marque d’humilité. »

Thomas explique nos erreurs dans la gestion de notre alimentation :

« …ceux qui jeûnent quand, vers le milieu du jour, ils commencent à éprouver le manque de nourriture et sont accablés par l’ardeur du soleil, subissent davantage les assauts de l’acédie. »

La foi n’a rien contre les passions (d’où avez-vous sorti cela ?) :

« En elles-mêmes les passions ne sont pas des péchés, mais elles méritent le blâme quand elles s’appliquent à quelque chose de mauvais, de même qu’elles sont dignes de louange quand elles s’appliquent à quelque chose de bon. »

Le saint ajoute merveilleusement :

« Il faut toujours fuir le péché. Mais il faut vaincre le péché parfois en le fuyant, parfois et lui résistant. En le fuyant, quand une rumination continue augmente l’excitation du péché, ce qui est le cas pour la luxure. »

« Thomas distingue justement paresse et acédie (on peut bosser et être triste) :

« Or, il n’appartient qu’à la paresse de fuir l’effort et de chercher le repos corporel. L’acédie ne serait donc rien d’autre que la paresse. Ce qui semble faux, car la paresse s’oppose au zèle, alors que l’acédie s’oppose à la joie. L’acédie n’est donc pas un vice particulier. »

Reprenant saint Paul (sæculi autem tristitia mortem operatur. Que je laisse en latin pour forcer mon cher Simon), Thomas écrit :

« Comme nous l’avons dit antérieurement, on appelle péché mortel celui qui détruit la vie spirituelle. Celle-ci vient de la charité selon laquelle Dieu habite en nous. Aussi un péché est-il mortel en raison de son genre lorsque, de lui-même, selon sa raison propre, il s’oppose à la charité. Or, c’est le cas pour l’acédie. »

L’acédie peut être catastrophique, plus qu’un péché véniel ou de chair :

« Mais parfois le mouvement d’acédie parvient jusqu’à la raison qui accepte de fuir, de prendre en horreur et de détester le bien divin, la chair prévalant tout à fait contre l’esprit. Alors, il est évident que l’acédie est péché mortel. »

Sur cette question si complexe, presque infinie en fait, qui touche au mystère de l’esprit humain, Thomas ajoute – après bien des saints et des docteurs (Grégoire, Isidore) qu’il ne cesse de citer :

« Cassien distingue, lui aussi, la tristesse de l’acédie ; mais saint Grégoire est plus exact en appelant l’acédie une tristesse. Car, nous l’avons vu plus haut, la tristesse n’est pas un vice distinct des autres en tant qu’on se refuse à un travail pénible et fatigant, ou en tant qu’on s’attriste pour quelque autre motif, mais selon qu’on s’attriste du bien divin. Cela fait partie de la définition de l’acédie, qui se tourne vers une inaction coupable en tant qu’elle dédaigne le bien divin.

Mais la descendance qu’Isidore attribue à la tristesse et à l’acédie se ramène aux affirmations de saint Grégoire. Car l’amertume qu’Isidore fait venir de la tristesse est un effet de la rancune.

L’inaction et l’indolence se ramènent à la torpeur en face des commandements ; celui qui est inactif les omet complètement, celui qui est indolent les accomplit avec négligence. »

Il me semble que tout est dit :

« Mais ce n’est pas de l’humilité, mais plutôt de l’ingratitude que de mépriser les biens qui lui viennent de Dieu. C’est ce mépris qui engendre l’acédie. »

Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, IIa IIæ q. 35