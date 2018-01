Krach papiste au Pérou

Benoit et moi fait le poing ici

Le voyage du Pape au Chili et au Pérou semble avoir ouvert une brèche, marquant peut-être la fin d’un état de grâce médiatique commencé avec l’élection, et qui aura connu une persistance aussi unanime qu’incompréhensible, mais dont on aurait attendu (espéré?), du moins il y 5 ans, d’autres motifs que le soutien papal à un évêque coupable d’avoir couvert des actes avérés de pédophilie, suivi d’explications pour le moins confuses: beaucoup de titres de la presse internationale la plus progressiste (*) ont commencé – mieux vaut tard que jamais – à se poser des questions sur le double visage du Pape: celui qui, en public, paraît comme le champion de la lutte contre la « saleté » dans l’Eglise, mais qui en privé soutient des comportements criminels et s’entoure de conseillers moralement douteux; et plus généralement, à s’interroger sur la dichotomie qui caractérise sa personnalité: côté public, le pape bon, doux, secourable aux faibles, en un mot miséricordieux (ce qui serait l’exact portrait de son prédécesseur, auquel « on » a pourtant prêté tous les travers qui s’avèrent aujourd’hui être ceux de François…); côté privé, l’homme dur, autoritaire, colérique, parfois grossier, impitoyable avec ses collaborateurs, dont des sources croisées nous dressent désormais régulièrement le portrait.

http://benoit-et-moi.fr/2018/actualite/le-double-visage-de-franois.html