Montaigne et la malédiction de la rhétorique en politique

Ceux qui masquent et fardent les femmes, font moins de mal ; car c’est chose de peu de perte de ne les voir pas en leur naturel, là où ceux-ci font état de tromper non pas nos yeux, mais notre jugement, et d’abâtardir et corrompre l’essence des choses. Les républiques qui se sont maintenues en un état réglé et bien policé, comme la Crétoise ou Lacédémonienne, elles n’ont pas fait grand compte d’orateurs.

Ariston définit sagement la rhétorique : science à persuader le peuple ; Socrate, Platon, art de tromper et de flatter ; et ceux qui le nient en la générale description le vérifient partout en leurs préceptes.

Les Mahométans en défendent l’instruction à leurs enfants, pour son inutilité. Et les

Athéniens, s’apercevant combien son usage, qui avait tout crédit en ville, était pernicieux, ordonnèrent que sa principale partie, qui est émouvoir les affections, en fût ôtée ensemble les exordes et péroraisons.

C’est un outil inventé pour manier et agiter une tourbe et une commune déréglée, et est outil qui ne s’emploie qu’aux Etats malades, comme la médecine ; en ceux où le vulgaire, où les ignorants, où tous ont tout pu, comme celui d’Athènes, de Rhodes et de Rome, et où les choses ont été en perpétuelle tempête, là ont afflué les orateurs,

Et, à la vérité, il se voit peu de personnages, en ces républiques-là, qui se soient poussés en grand crédit sans le secours de l’éloquence ; Pompée, César, Crassus, Lucullus, Lentulus, Metellus ont pris de là leur grand appui à se monter à cette grandeur d’autorité où ils sont enfin arrivés, et s’en sont aidés plus que des armes; contre l’opinion des meilleurs temps…

Michel de Montaigne, Les Essais, I, chapitre LI, de la vanité des mots