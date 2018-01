Montaigne et nos aberrantes armures

Je les ai toujours détestées ces prisons de ferraille.

Notre homme d’armes et de plume en parle bien :

Car il semble bien, en effet, quand on voit le poids de nos armures et leur épaisseur, que nous ne cherchons qu’à nous défendre, et que nous en sommes plus empêtrés que vraiment protégés. Nous avons bien assez à faire pour en soutenir le poids, coincés, entravés, comme si combattre consistait seulement à cogner avec elles, et comme si nous n’avions pas besoin de les défendre comme elles doivent le faire pour nous.

Tacite décrit plaisamment les guerriers gaulois comme des gens armés seulement pour se protéger, incapables de blesser qui que ce soit ni de l’être eux-mêmes, et ne pouvant se relever lorsqu’ils sont tombés. Lucullus vit certains hommes d’armes chez les Mèdes qui faisaient front dans l’armée de Tigrane, lourdement armés et empêtrés comme dans une prison de fer. Il en tira la conclusion qu’il allait les défaire aisément, et c’est par eux qu’il commença la charge qui le mena à la victoire.

Essais, II, 9. Traduction Pernon.