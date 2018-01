Grand Remplacement-déplacement : en Espagne (Almeria aussi)

http://www.diariodealmeria.es/almeria/europeos-marchan-Almeria_0_1213678712.html

La province d’Almeria a perdu exactement 21.186 Européens enregistrés depuis 2012, année où la dynamique des citoyens du vieux continent a commencé un exode qui, sinon critique, donne à penser aux raisons pour lesquelles ils partent. D’autant plus que le lusto précédent était le plus prolifique en termes de son arrivée, avec plus de 25 000 électeurs inscrits.

Par nationalités, ce sont les Britanniques qui partent le plus. Plus de 8 000 sont rentrés chez eux ou ailleurs au cours des cinq dernières années. Et ce n’est pas quelque chose d’unique au Brexit, car même avant d’être approuvé, d’ailleurs, avant qu’on en parlât, la province avait déjà perdu la moitié. Les conflits avec les licences pour les maisons précédemment accordées dans le Levante algérien ont également été influencés, puis contestés, avec des démolitions incluses.

Il est curieux que les Roumains, les Européens qui ont émigré en Espagne à la recherche de travail, sont le deuxième en nombre de victimes dans les registres de la province. 7 000 Roumains l’ont fait au cours des cinq dernières années.

Dans la même ligne sont les Allemands, qui ont perdu 1523 représentants dans la province dans la même période; Français (560); ou Italiens (140 électeurs inscrits).

Cependant, il y a des peuples qui non seulement n’ont pas cessé d’émigrer en Espagne, mais au contraire, ils continuent d’accroître leur présence. C’est le cas du Maroc qui, au cours des 10 dernières années, a ajouté 10 000 inscrits dans la province, atteignant 45 000, bien que, parmi ces derniers, seulement 4 000 aient acquis la double nationalité selon les données fournies par l’Institut national de la statistique (INE)

Il en va de même avec les Guinéens et ils sont gardés dans les mêmes chiffres que toujours les citoyens du Sénégal vivant à Almeria (4 311, bien que seulement 200 acquièrent une nationalité espagnole).

La population d’Amérique centrale, des Caraïbes et d’Amérique du Sud ne subit pas trop de changements. En termes généraux, la chute est minuscule. Depuis 2012, plus de trois mille sont partis, principalement des Argentins, des Brésiliens ou des Équatoriens. La présence des Asiatiques à Almeria suppose des chiffres vers le haut. Il y a déjà 3.048 électeurs inscrits, bien que seulement 440 avec la nationalité espagnole. Parmi ceux-ci, près de la moitié, un peu plus de 1 200, sont des Chinois et la majorité restante est une population du Pakistan (1 239). Malgré tout, le nombre d’étrangers dans la province n’a cessé de baisser ces dernières années, atteignant moins de 137 000, soit 4% de moins qu’il y a cinq ans.

un nombre d’étrangers dans la province n’a pas cessé de chuter ces dernières années, s’établissant à 137 000, soit 4% de moins qu’il y a cinq ans. Il est passé d’un solde migratoire externe positif de 11 920 à des années, comme en 2014, où les comptes ont été négatifs. Si bien qu’en 2015, le nombre de mariages avec au moins un conjoint étranger a été réduit de moitié par rapport à 2006 (350) et les unions entre personnes de même nationalité à seulement 35 ans, le chiffre le plus bas de la dernière décennie.