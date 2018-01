La batmobile de Poutine et ses résultats aussi (à Poutine)…

La Russie est la sixième économie mondiale en termes de PPA, avec un PIB de 4 trillions de dollars. PwC a prédit que, d’ici à 2050, le pays deviendra la plus grande économie d’Europe selon cette mesure, laissant derrière elle l’Allemagne et le Royaume-Uni.

En 1999, l’économie russe par PPP ne valait que 620 milliards de dollars. Ainsi, au cours des 18 dernières années, la production économique russe dans ce domaine a augmenté de 600 pour cent.

Les taux d’inflation sont passés de 36,5 % à 2,5 % à la fin de 2017. La valeur totale des actifs du système bancaire russe a été multipliée par 24 pour atteindre 1,43 trillion de dollars. La capitalisation du marché boursier russe a été multipliée par plus de 15 pour atteindre 621 milliards de dollars.

Lors de l’élection de Poutine en 2000, la Russie ne disposait que de 12 milliards de dollars de réserves, assortis d’une dette publique presque égale à la production économique du pays (92,1 %). Les choses ont beaucoup changé en 18 ans, car la dette publique de la Russie a maintenant diminué à 17,4 pour cent du PIB et les réserves ont augmenté à 356 milliards de dollars.

La faiblesse de la dette et l'accroissement des réserves ont aidé le pays à traverser la crise économique de 2008 et la récession de 2014-2016, causée par la chute des prix du pétrole et les sanctions occidentales ».