La CIA et les magazines…

La CIA et nos magazines : le point de vue de Philip Giraldi

70 ans de désinformation : comment la CIA a financé les magazines d’opinion en Europe

Quand une agence de renseignement organise des fausses nouvelles, on parle de «désinformation» et c’est un sous-ensemble de ce qu’on appelle une action secrète, essentiellement des opérations secrètes menées dans un pays étranger pour influencer l’opinion ou perturber le fonctionnement d’un gouvernement ou d’un groupe considéré comme hostile.

Pendant la guerre froide, des opérations de désinformation ont été menées par plusieurs des principaux acteurs de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et du Pacte de Varsovie du camp opposé. Parfois, l’activité et le parrainage étaient clairement visibles, comme lorsque Radio Free Europe et Radio Moscou échangeaient des bobards sur la mauvaise qualité de la vie quotidienne dans l’alliance adverse. Parfois, cependant, il s’agissait de placer clandestinement dans les médias des histoires qui étaient clairement fausses mais conçues pour changer les perceptions du public sur ce qui se passait dans le monde. La guerre du Vietnam a fourni un terrain de jeu parfait, avec des histoires émanant du gouvernement américain et de ses supporters pour présenter un récit de combat pour la démocratie contre le totalitarisme tandis que le bloc communiste racontait une histoire inverse parlant de l’oppression colonialiste et capitaliste contre les peuples qui cherchent à être libre.

La Central Intelligence Agency (CIA) a hérité du manteau des opérations clandestines légué par son prédécesseur de l’OSS, qui avait eu beaucoup de succès dans la conduite des opérations de désinformation pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a eu dès le départ une opposition considérable à la poursuite de tels programmes, car ils étaient à la fois coûteux et sujets à des retours de bâton dévastateurs quand ils étaient identifiés et exposés au public. En Europe occidentale, les puissants partis communistes nationaux se sont empressés de faire connaître les erreurs commises par les services de renseignement américains, mais la capacité de manipuler les médias d’information et de nouvelles pour critiquer les Soviétiques et leurs alliés a tout de même donné lieu à d’importants programmes qui finançaient des magazines et des livres, et la volonté d’acquérir un groupe de journalistes qui produiraient des articles sur demande s’est révélée trop tentante pour être ignorée.

Il y a eu un examen considérable a posteriori de l’utilisation par la CIA de mécanismes de financement occultes, comme par exemple le Congrès de la Liberté Culturelle pour financer des écrivains et des magazines en Europe, dont les plus connus étaient The Paris Review et Encounter de Londres. Comme il y avait une guerre de basse intensité contre le communisme, un conflit que de nombreux écrivains patriotiques soutenaient, financer des magazines et trouver des contributeurs pour écrire du matériel approprié était relativement facile et peu contesté. Certains rédacteurs en chef savaient ou soupçonnaient fortement d’où venait leur financement, tandis que d’autres n’en savaient rien, mais la plupart d’entre eux ne posaient pas de questions parce qu’à l’époque comme aujourd’hui, les clients des magazines littéraires étaient rares. Beaucoup d’écrivains ignoraient tout du financement, mais ils écrivaient ce qu’ils faisaient à cause de leurs convictions politiques personnelles. La CIA, soucieuse d’optimiser les ressources, préconisait certaines lignes éditoriales, mais elle n’était pas toujours très agressive, car elle cherchait à permettre au processus de se dérouler sans trop d’interférence.

Les magazines d’opinion étaient une chose, mais pénétrer dans le monde des journaux était une toute autre histoire. Il était facile de trouver un journaliste de bas ou moyen niveau et de le payer pour écrire certains articles, mais le chemin vers la publication était et est plus compliqué que cela, passant par plusieurs niveaux éditoriaux avant de paraître dans la presse écrite. Un livre récent cite la croyance que la CIA avait » un agent dans un journal dans chaque capitale du monde au moins depuis 1977 » qui pouvait être chargé de publier ou de tuer des articles. S’il est vrai que les ambassades et les services de renseignement des États-Unis avaient la capacité considérable de faire des reportages dans les capitales d’Amérique latine et de certaines parties de l’Asie, le bilan en Europe, où j’ai travaillé, était quelque peu mitigé. Je ne connaissais qu’un seul rédacteur en chef d’un grand journal européen qui était considéré comme une ressource de l’Agence, et même lui ne pouvait pas publier de fausses nouvelles, car il relevait à la fois de son comité de rédaction et du conglomérat qui possédait le journal. Il a également refusé d’accepter un salaire de la CIA, ce qui signifiait que sa coopération était volontaire et qu’il ne pouvait pas être dirigé.

La CIA disposait en effet d’un nombre considérable de journalistes « actifs » en Europe, mais ils étaient généralement de niveau intermédiaire ou des pigistes et n’avaient qu’une capacité limitée à façonner l’actualité. Ils écrivaient souvent pour des publications qui n’avaient que peu ou pas d’impact. En effet, on peut raisonnablement se demander si le soutien des magazines littéraires des années 50 et 60, qui se sont transformés en opérations plus directes de recherche d’agents journalistes, a eu un impact significatif sur le plan géopolitique ou sur la guerre froide elle-même.

Plus insidieuse était l’Opération Mockingbird, lancée au début des années 1950 et qui obtint plus ou moins ouvertement la coopération des grandes publications et des grands organes d’information américains pour aider à lutter contre la « subversion » communiste. Cette activité a été révélée par Seymour Hersh en 1975 et décrite plus en détail par la Church Commission en 1976, après quoi les opérations de la CIA visant à influencer l’opinion aux États-Unis sont devenues illégales et le recours à des journalistes américains en tant qu’agents a également été généralement interdit. On apprit également que l’Agence avait travaillé en dehors de sa charte fondatrice pour infiltrer des groupes d’étudiants et des organisations anti-guerre dans le cadre de l’Opération Chaos, dirigée par le Tsar controversé, voire complètement fou du contre-espionnage de la CIA, James Jesus Angleton .

Comme la roue du gouvernement finit souvent par tourner en boucle, nous semblons être de retour à l’époque de la désinformation, où les agences de sécurité nationale du gouvernement américain, y compris la CIA, sont soupçonnées de colporter des histoires destinées à influencer l’opinion publique aux États-Unis et à produire une réponse politique. Le dossier Steele sur Donald Trump en est un parfait exemple, un rapport qui a fait surface à travers une série délibérée d’actions par le directeur de la CIA, John Brennan, et qui était rempli d’insinuations invérifiables destinées à détruire la réputation du président élu avant qu’il prenne ses fonctions. Il est indéniablement positif, pour tous les Américains qui se soucient de la bonne gouvernance, que le Congrès ait maintenant l’intention d’enquêter sur le dossier pour déterminer qui l’a commandé, qui a payé pour cela et ce qu’il était censé accomplir.