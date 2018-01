Nicolas Bonnal, un conseil pour ce soir ? – Émigrez et lisez Bonald.

Le vicomte de Bonald et le devoir au moins spirituel d’émigration

On glane ces lignes sévères et sublimes dans la prose du vicomte ; c’est que la France folle, intolérante nous motive à nouveau :

Nous ne sommes pas de ceux qui rejettent comme un excès tout ce qui est fort et absolu dans les sentiments ou dans la conduite, et qui ne savent se Former une opinion qu’en se tenant au milieu de deux opinions opposées ; et nous n’hésitons pas à soutenir que les détracteurs de l’émigration ont toujours ignoré, ou ne se rappellent plus quels étaient, à cette époque, au dedans et au dehors, les projets, les moyens, la fureur des ennemis du trône et de l’autel.

Le sol n’est pas la patrie de l’homme civilisé ; il n’est pas même celle du sauvage, qui se croit toujours dans sa patrie lorsqu’il emporte avec lui les ossements de ses pères. Le sol n’est la patrie que de l’animal; et, pour les renards et les ours, la patrie est leur tanière. Pour l’homme en société publique, le sol qu’il cultive n’est pas plus la patrie, que pour l’homme domestique la maison qu’il habite n’est la famille. L’homme civilisé ne voit la patrie que dans les lois qui régissent la société, dans l’ordre qui y règne, dans les pouvoirs qui la gouvernent, dans la religion qu’on y professe, et pour lui son pays peut n’être pas toujours sa patrie.

Le jour où les malheureux Berthier, Foulon, Delaunay, premières victimes de la Révolution, furent immolés ; le jour où la demeure du roi fut violée, ses gardes massacrés, sa personne outragée, lui-même traîné à Paris, précédé des horribles trophées de la conjuration, et entouré d’une populace enivrée de fureur et de sang, sans que l’autorité eût pu prévenir de si grands attentats, ou que la justice put ou osât les venger, il n’y eut plus en France ni sûreté, ni sécurité, ni gouvernement, ni justice, ni société, ni patrie ; et l’individu, retombé dans l’état sauvage et asocial, libre de tout devoir envers une société qui l’abandonnait à ses seules forces, rentra sous l’empire de la loi naturelle et primitive de sa propre conservation.

Dès lors, l’émigration fut une nécessité pour les uns, un devoir pour les autres, un droit pour tous.

Louis XVI fut perdu, car on ne pouvait respecter le roi, après avoir violé la royauté, et les factieux n’osèrent laisser vivre l’homme, après avoir outragé le monarque.