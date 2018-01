The Donald et les « trous à merde » américains

L’expression de « trou à merde » (je me demande ce que diraient Guénon, Burckhardt ou Schuon si on leur avait dit que leur refuge spirituel en Afrique était un « trou à merde ») repose sur deux erreurs : un, on serait malheureux dans un endroit pauvre (or on peut parfaitement être heureux sans télé et sans argent) ; deux, un endroit cher, comme Paris, Acapulco, la côte d’usure ou la Californie ne serait pas un trou à merde. On sait que c’est de plus en plus faux et que la dystopie planétaire atteint des proportions remarquables. Les Français pauvres et les étudiants qui vivent en région parisienne peuvent vous en parler. Comme je le rappelais récemment on assiste même à une prolétarisation des milliardaires. A deux ou cinq millions le F3 plus personne ne vit bien. Dans le septième à Paris, un appartement de 100m2 se loue plus de six mille euros… Je connais un italien qui vient de s’acheter un appartement de deux millions à Monaco. Quarante mètres carrés pour cinq. Tout cela s’enflamme, reportez-vous à 2050. Qui vivra bien, selon vous, dans cet univers de débâcle capitaliste?

10% des jeunes américains ont couché sous les ponts l’an dernier. J’ai récemment rappelé les extraordinaires et catastrophiques chiffres américains collectés par le sympathique Michael Snyder (1).

Mais ces jours-ci notre cher Howard Kunstler écrivait ces lignes (traduction par lesakerfrancophone.fr) :

« La remarque de M. Trump soulève une autre question intéressante qui n’a pas fait l’objet de beaucoup d’attention et de la moindre d’analyse dans le désordre échevelé de cette dernière panique en date, à savoir : jusqu’à quel point notre propre pays est justement, ces jours-ci, un « pays de merde » ? Je serais conduit à reconnaître, contrairement à la narration mollassonne des temps de la prospérité, que les États-Unis fonctionnent visiblement autour de cette sorte de canalisation dans à peu près tous les domaines qui comptent. Sauf pour les centres de financiarisation – New York, Washington, San Francisco – la plupart de nos villes sont des épaves laissées à la dérive ; même San Francisco d’ailleurs, dont les visiteurs courants vous diront que l’endroit est littéralement un « trou à merde » du fait notamment de l’armée des sans-abris qui occupent ses rues et qui, par définition, n’ont pas de salles de bains.

Nos banlieues effroyables, où tant d’anciens Américains de la classe moyenne sont maintenant abandonnés dans la dette, le désespoir et l’aliénation civique, n’ont plus aucune chance de figurer comme un environnement acceptable pour une vie normale. »

Kunstler rappelle les causes la trahison des élites globales, en particulier américaines. Les Macron, Merkel et May adaptent ce qui reste de notre Europe à la dystopie américaine dénoncée par l’écrivain William Gibson (inventeur du vocable cyberspace) dès les années 80 :

« Toutes les activités importantes dans ce pays ont été converties en rackets odieux, par lesquelles je veux désigner naïvement des escroqueries organisées, en particulier les deux secteurs qui se caractérisaient par le passé comme ne faisant aucun mal (la médecine) et cherchant la vérité (l’enseignement). Tout ce que nous faisons est infecté par le simulacre machiné et le mensonge, y compris les médias d’information ; la loi ; les banques ; le gouvernement ; le commerce de détail et j’en passe. Nous vivons dans une culture de fraude omniprésente, dans laquelle les autorités organisent des opérations de pillage et de dépouillement sans aucune retenue. »

Kunstler conclue logiquement :

« Le dilemme de l’immigration demeure, avec ses questions difficiles. Et si la culture américaine commune n’était pas assez puissante pour qu’une personne étrangère puisse l’assimiler et s’intégrer ? Sommes-nous obligés d’accueillir tous ceux dans le monde qui veulent quitter leur pays ? Est-ce que nous nous soucions de la façon dont les gens arrivent ici, ou comment ils se comportent une fois qu’ils sont ici ? Est-ce que les choses avancent toutes seules, est-ce que rien n’a d’importance ? »

Comme dit Attali en ricanant, il ne faut pas souiller notre âme. Pour le reste, il faut croire en effet que pour les élites dodues, rompues et réélues plus rien n’a d’importance, sauf la guerre contre la Russie, la Syrie et contre leurs propres peuples destinés à être abrutis, ruinés et remplacés.

Notes

Michael Snyder et les chiffres apocalyptiques américains (extraits)

# 3 Selon le Washington Post, un jeune adulte sur dix aux États-Unis a été sans abri à un moment donné au cours de la dernière année.

# 4 Les États-Unis ont perdu plus de 70 000 installations de fabrication depuis l’accession de la Chine à l’OMC en 2001.

# 6 Le record absolu du nombre de fermetures de magasins de détail aux États-Unis a été complètement brisé en 2017. Selon les derniers chiffres, un total de 6 985 magasins ont été fermés l’année dernière, et nous devrions battre le record à nouveau en 2018.

# 7 Incroyablement, le nombre de fermetures de magasins de détail en 2017 était en hausse de 229 pour cent par rapport à 2016.

# 8 Quand Ronald Reagan est entré à la Maison Blanche, le gouvernement fédéral était endetté d’environ un billion (mille milliards) de dollars. Nous avons maintenant une dette de 20 billions de dollars, sans aucune fin en vue.

# 10 Selon les chiffres les plus récents, 41 millions d’Américains vivent actuellement dans la pauvreté.

# 12 Depuis le début du mois d’avril, le Congrès a obtenu une note d’approbation moyenne de moins de 20% .

# 13 Le Dow Jones Industrial Average a progressé de plus de 5 000 points en 2017, ce qui a pulvérisé le record précédent de 3 472 points en 2013.

# 14 À un moment donné en 2017, la capitalisation boursière totale pour toutes les cryptomonnaies combinées (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, etc.) a dépassé le demi-billion de dollars.

# 15 Les incendies de forêt ont brûlé un nombre impressionnant de 9 791 062 acres au cours de la dernière année (chiffre le plus fou : quarante mille kilomètres carrés brûlés).

# 16 Il est rapporté que moins de 50 pour cent de tous les étudiants de troisième, quatrième et cinquième année dans l’état de Californie répondent aux normes minimales pour l’alphabétisation.

# 17 Dans une école primaire très peu performante en Californie, 96% des élèves ne maîtrisent ni l’anglais ni les mathématiques.

# 18 En 1960, une moyenne de 146 $ était alors dépensée en soins de santé par personne pour toute l’année, mais aujourd’hui, ce chiffre a grimpé à 9 990 $ .

# 19 Grâce à Obamacare, une appendicectomie est dix fois plus chère aux Etats-Unis qu’au Mexique.

# 20 Grâce à Obamacare, une famille de quatre personnes en Virginie est maintenant confrontée à la perspective de payer 3000 $ par mois pour une assurance-santé.

# 21 On prévoit que l’augmentation moyenne des taux pour les régimes Obamacare sera de 37% en 2018.

# 22 En 2017, nous avons découvert que 264 cas de harcèlement sexuel impliquant des membres du Congrès ont été réglés pour un montant total de 17 250 854 $ depuis le début de 1997.

# 23 La croissance économique commence à se redresser sous le président Trump, mais l’économie américaine n’a augmenté que de 1,33% en moyenne au cours des 10 années précédant 2017.

# 24 Il est rapporté que l’itinérance est devenue si répandue dans Seattle ultra-libérale que « 400 camps de tentes non autorisés » ont surgi autour de la ville.

# 25 Un sondage réalisé en 2017 a révélé que 78% de tous les travailleurs à temps plein aux États-Unis vivent de paie de fin de mois en paie de fin de mois.

# 26 Selon la Réserve fédérale, le ménage américain moyen est maintenant endetté de 137 063 $ , soit plus du double du revenu médian des ménages.

# 27 Un énorme 59,8 pour cent des jeunes du millénaire (18 à 25 ans) vivent maintenant avec des parents, et que dans l’ensemble un record historique de 38,4 pour cent de tous les enfants du millénaire vivent actuellement dans la famille.

N ° 28 Larry Kotlikoff, professeur à l’Université de Boston, affirme que le gouvernement fédéral fait face à un déficit budgétaire de 210 trillions (mille milliards) de dollars au cours des 75 prochaines années.

# 29 Selon le National Center for Health Statistics, près de 40 pour cent de tous les adultes américains sont maintenant officiellement obèses. C’est un record absolu.

# 30 Notre épidémie d’obésité nous coûte maintenant 190 milliards de dollars par an .

# 31 Bill Gates, Jeff Bezos d’Amazon.com et Warren Buffett ont maintenant plus d’argent que les 50% les plus pauvres de la population américaine réunis.

# 32 À ce stade, 20% de tous les ménages américains ont «une richesse nulle ou négative».

# 33 Les actions américaines ont gagné en valeur de plus de 5000 milliards de dollars depuis l’élection de Donald Trump.

# 37 Les criminels de l’année dernière ont été en mesure de pirater Equifax et s’enfuir avec les informations de crédit de 143 millions d’Américains .

# 38 Le Venezuela, le 11ème plus grand producteur de pétrole du monde, a décidé d’arrêter d’utiliser le pétrodollar en 2017. C’était l’une des plus grandes nouvelles de toute l’année , et pourtant les grands médias américains ne voulaient pas parler de ça.

# 39 Il a été rapporté que seulement 25 pour cent de tous les Américains ont plus de 10 000 $ d’économies en ce moment.

# 40 Une étude menée par la Réserve fédérale a révélé que 44% de tous les adultes américains n’ont même pas assez d’argent « pour couvrir une dépense inattendue de 400 $ » .

# 41 Au début des années 1970, 70% de tous les hommes aux États-Unis âgés de 20 à 39 ans étaient mariés, mais aujourd’hui, ce nombre est tombé à seulement 35%. Au lieu de se marier et de fonder une famille, beaucoup de nos jeunes hommes vivent encore à la maison avec leurs parents. Aujourd’hui, 35% de tous les jeunes hommes âgés de 21 à 30 ans «vivent à la maison avec leurs parents ou un proche parent» .

# 42 En 2017, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 4 billions (mille milliards) de dollars pour la toute première fois.