Buchanan : fatigue impériale avec trop d’ennemis ?

Si la Turquie ne bluffe pas, les troupes américaines à Manbij, en Syrie, pourraient être sous le feu d’ici la fin de la semaine, et l’OTAN a sombré dans la pire crise de son histoire.

Le président turc Erdogan a déclaré vendredi que ses troupes vont nettoyer Manbij des combattants kurdes, aux côtés de laquelle les troupes américaines sont intégrées.

Le ministre des Affaires étrangères d’Erdogan a demandé aux Etats-Unis de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à leur soutien aux Kurdes, qui contrôlent la frontière syrienne avec la Turquie à l’est de l’Euphrate, jusqu’en Irak.

Si les Turcs attaquent Manbij, les Etats-Unis auront à faire face à un choix: rester aux côtés de nos alliés kurdes et résister aux Turcs, ou abandonner les Kurdes.

Si les Etats-Unis laissaient les Turcs chasser les Kurdes de Manbij et de toute la zone frontalière syrienne avec la Turquie, comme le menace Erdogan, la crédibilité américaine subirait un coup dont elle ne se remettrait pas rapidement.

Mais se tenir aux côtés des Kurdes et s’opposer aux forces d’Erdogan pourrait signifier une rupture de l’OTAN et la perte de bases américaines à l’intérieur de la Turquie, y compris la base aérienne d’Incirlik.

La Turquie se trouve également à cheval sur l’entrée des Dardanelles à la mer Noire. La perte de la Turquie par l’OTAN serait donc un triomphe pour Vladimir Poutine, qui a donné à Ankara le feu vert pour nettoyer les Kurdes d’Afrin.

Pourtant, la Syrie n’est qu’un des nombreux défis de la politique étrangère américaine.

Les Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud ont peut-être pris la menace d’un ICBM nord-coréen qui pourrait sortir des nouvelles des États-Unis. Mais personne ne croit que cette menace est derrière nous.

La semaine dernière, la Chine a accusé l’USS Hopper, un destroyer de missiles téléguidés, de naviguer à moins de 12 milles marins du Scarborough Shoal, un récif de la mer de Chine méridionale revendiqué par Pékin, bien qu’il soit beaucoup plus proche de Luzon aux Philippines. Le destroyer, dit la Chine, a été chassé par une de ses frégates. Si nous continuons de contester les revendications territoriales de la Chine avec les navires de guerre américains, un conflit est inévitable.

Dans un incident similaire lundi, un avion militaire russe est venu à moins de cinq pieds d’un avion de surveillance de la marine américaine EP-3 Orion dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Noire, forçant l’avion de la marine à terminer sa mission.

Les relations américaines avec le Pakistan, allié de la guerre froide, sont au plus bas. Dans son premier tweet de 2018, le président Trump a accusé le Pakistan d’être un ami faux et trompeur.

« Les Etats-Unis ont bêtement donné au Pakistan plus de 33 milliards de dollars d’aide au cours des 15 dernières années, et ils ne nous ont donné que des mensonges et des tromperies, pensant que nos dirigeants étaient des imbéciles. Ils donnent refuge aux terroristes que nous chassons en Afghanistan, avec peu d’aide. Pas plus! »

Quant à la plus longue guerre des États-Unis, en Afghanistan, qui en est maintenant à sa 17e année, la fin n’est nulle part à l’horizon.

Il y a une semaine, l’hôtel international de Kaboul a été attaqué et détenu pendant 13 heures par des talibans qui en ont tué 40. En milieu de semaine, une installation de Save the Children à Jalalabad a été attaquée par l’Etat islamique.

Samedi, une ambulance a explosé à Kaboul, tuant 103 personnes et en blessant 235. Lundi, des militants de l’Etat islamique ont attaqué des soldats afghans gardant une académie militaire à Kaboul. Alors que la saison des combats dure deux mois, les troupes américaines ne partiront pas bientôt.

Si le Pakistan fournit effectivement un sanctuaire aux terroristes du réseau Haqqani, comment cette guerre se termine-t-elle avec succès pour les États-Unis?

La semaine dernière, lors d’un incident de tir ami, la coalition dirigée par les États-Unis a tué 10 soldats irakiens. La guerre en Irak a commencé il y a 15 ans.

Une autre guerre, où la crise humanitaire rivalise avec la Syrie, se poursuit dans la péninsule arabique. Là-bas, un blocus aérien, maritime et terrestre saoudien qui menace le peuple yéménite de famine n’a pas réussi à déloger les rebelles houthis qui ont saisi la capitale Sanaa il y a trois ans.

Ce week-end a appris que des rebelles sécessionnistes, soutenus par les Emirats arabes unis, ont pris le pouvoir dans le port d’Aden, au sud du Yémen, à partir du régime de Hadi soutenu par les Saoudiens contre les Houthis.

Ces rebelles cherchent à diviser le pays, comme c’était avant 1990.

L’Iran, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis semblent soutenir différents chevaux dans cette guerre tribale-civile-sectaire dans laquelle l’Amérique a été attirée.

Il y a d’autres guerres – la Somalie, la Libye, l’Ukraine – où les États-Unis prennent parti, envoient des armes, entraînent des troupes, effectuent des missions aériennes.

Comme les Romains, nous sommes devenus un empire, engagé à se battre pour des dizaines de nations, avec des troupes sur tous les continents, et des forces dans des opérations de combat dont le peuple américain n’est que vaguement conscient.

« Je ne savais pas qu’il y avait 1 000 soldats au Niger », a déclaré le sénateur Lindsey Graham lorsque quatre bérets verts ont été tués. « Nous ne savons pas exactement où nous en sommes dans le monde, militairement, et ce que nous faisons. »

Non, nous ne le faisons pas, sénateur.

Comme dans tous les empires, le pouvoir passe aux généraux.

Et qu’est-ce qui cause la plus grande angoisse aujourd’hui dans la ville impériale?

La crainte qu’une note de quatre pages élaborée au sein du comité judiciaire de la Chambre puisse discréditer l’enquête de Robert Mueller sur Russie-porte.

