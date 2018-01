La France et les migrants au service du nouvel ordre mondial

Badia sur Dedefensa.org

Les migrants

La gestion des flux migratoires de par le monde devient un enjeu d’importance qui absorbe des budgets nationaux et transnationaux, requiert des institutions spécialisées et mobilise des unités de recherche en sociologie ainsi que des ressources associatives de plus en plus nombreuses. Pour ce qui concerne les pays de l’Union Européenne, le taux de croissance de la population est l’un des plus faibles au monde. Plusieurs Etats connaissent un déclin de leur population en raison d’un taux de natalité faible ou d’un solde migratoire négatif alors que l’espérance de vie est de plus en plus importante. Les taux de fécondité moyen est de 1,6 en Europe et ne permet pas le renouvellement de la population, les plus bas se trouvent dans les pays méditerranéens et en Europe de l’Est (inférieurs à 1,4). L’Allemagne avec un niveau de 1,5 ne réservera évidemment pas le même accueil aux migrants que la France qui se défend bien avec son taux à 1,98.

Des politiques migratoires sont donc consciemment entreprises et concertées en fonction des ‘besoins’ de remplissage des différents Etats. Merkel a été attaquée bien injustement pour avoir incorporé un million de réfugiés qui n’ont rien coûté à l’Allemagne pour leur entretien et leur formation alors qu’elle ne faisait que faire appliquer un programme décidé bien en amont. Les guerres en Irak et en Syrie ont été une aubaine, les Arabes, Kurdes et autres ethnies du Moyen Orients apportent une variété génétique supplémentaire par rapport aux Européens de l’Est, de surcroît européens de droit et moins faciles à exploiter qu’une masse instruite et précarisée. Aucune association ‘humanitaire’ ne vient contester ce mode de comblement du déficit démographique européen. Certaines, on le sait, elles ne s’en cachent pas, sont financées par l’Open Society de Georges Soros dont les prétentions à modeler l’architecture d’un monde ultralibéral ne connaissent pas de limites. Les commissaires européens doivent s’esclaffer quand de piètres écrivaillons dénoncent un grand remplacement des populations européennes ourdi par un Islam comploteur, ils savent qu’ils en sont les auteurs. Ceux qui, en Europe, prétendent militer contre le racisme se préoccupent peu de contester les conditions qui conduisent des millions d’hommes, de femmes et d’enfants à quitter leur terre natale pour aller quérir sécurité et droit à la vie. Un certain antiracisme n’est donc qu’un faux nez pour la promotion des déplacements de populations qui offriront leur travail contre un coût moindre sur un ’marché’ de l’emploi déjà engorgé par un chômage endémique et structurel. Il perpétue alors le circuit qui immanquablement fait se cabrer des populations autochtones déjà appauvries et précarisées par le néolibéralisme, ahuries de voir à leur porte sans cesse de nouveaux arrivants. L’antiracisme est coupable de ne pas se dresser contre les guerres impériales et les programmes du FMI, pourvoyeur de ces mouvements que la misère semble rendre irrépressibles.

La réussite de Macron a eu pour dégât collatéral l’apaisement, peut-être transitoire, du cirque médiatique par rapport aux questions sociétales avancées pour motiver la ‘discorde’. Conçues comme un divertissement, les informations évoquent moins les incidents dans les banlieues et les cailleras. Macron est l’organe qui a substantivé la disparition des figures traditionnelles politiciennes et de leur maigre logiciel, matrice d’une partition populaire selon des lignes sans aucune pertinence pour une véritable transformation sociale. Jupiter, fils mal digéré d’un Temps aveugle, n’est que la version de l’adaptation locale du capitalisme transnational.

Place nette

La place est nette pour activer une problématisation de notre monde en vue de le transformer en faveur non de l’égalité, aberration du règne du quantitatif, mais de la justice. L’antiracisme tel qu’il définit et limite son fonds de commerce idéologique ne peut tarir son origine sinon il dépérirait. Comme un certain féminisme, il n’est qu’un outil au service de l’ordre implacable qui structure le monde dit globalisé car commandant l’orientation et la forme de la moindre de ses manifestations.

La France n’est plus depuis longtemps un Empire, elle est l’un des modestes et besogneux exécutants de l’ordre mondialisé, et ceux qui croient lire dans sa geste une continuité avec sa politique coloniale se trompent de plusieurs siècles. Ajuster leur lunette à la réalité leur ferait perdre la croyance en l’avantage de leur piètre étal.

Badia Benjelloun