Montaigne et le changement climatique

Le changement climatique, c’est quand il fait plus chaud en été qu’en hiver ; et le réchauffement climatique, c’est quand il fait plus chaud à midi qu’à l’aube (qu’à quoi ?). Une fois qu’on a dit cela on peut se réfugier dans Montaigne qui nous donne sa vue du changement climatique avant le changement climatique de nos télés, celui qui fait bouillir les cervelles. On est dans le chapitre des Cannibales et on a évoqué l’Atlantide de notre cher Platon.

« Il semble qu’il y ait des mouvements dans ces grands corps, comme dans le nôtre : les uns naturels, les autres fiévreux.

Quand j’observe l’effet de ma rivière Dordogne, de mon

temps, sur la rive droite de son cours, et que je constate qu’en

vingt ans elle a tant gagné sur la terre, et qu’elle a sapé le fondement de plusieurs bâtiments, je vois bien que c’est là un mouvement extraordinaire : car si elle était toujours allée à ce train, ou si elle devait se comporter ainsi à l’avenir, l’aspect du pays en serait complètement bouleversé. Mais ces mouvements sont sujets à des changements : tantôt la rivière se répand d’un côté, tantôt elle se répand de l’autre, et tantôt encore elle se restreint à son cours. »

Shakespeare reprend à son compte (lisez Elie Faure, qui a montré ce qu’il lui devait, à notre Montaigne, parfois mot à mot) cette admirable réflexion sur les fièvres climatiques ; c’est bien sûr dans le Songe où Titania en colère explique à Obéron :

But with thy brawls thou hast disturb’d our sport.

Therefore the winds, piping to us in vain,

As in revenge, have suck’d up from the sea

Contagious fogs;

Un peu plus loin elle ajoute :

And this same progeny of evils comes

From our debate, from our dissension;

We are their parents and original.

Acte II, scène 1 bien sûr. On me pardonne je n’ai pas cité la traduction du fils Hugo, la seule disponible ! Ici en tout cas est manifeste et magiquement et traditionnellement l’interaction entre l’homme et le climat, les humeurs du temps et celles du monde.

On reprend Montaigne :

« Je ne parle pas des inondations soudaines, dont nous comprenons les causes : en Médoc, le long de la mer, mon frère le Sieur d’Arsac, voit soudain une de ses terres ensevelie sous les sables que la mer vomit devant elle, et seul le faîte de certains de ses bâtiments se voit encore. Ses fermes et ses domaines se sont changés en pacages bien maigres. »

Le ton devient alors apocalyptique comme toujours :

« Les habitants du pays disent que depuis quelque temps, la mer s’avance si fort vers l’intérieur qu’ils ont perdu quatre lieues de terre. Ces sables sont comme son avant-garde, et nous voyons de grandes dunes de sable mouvant progresser à une demi-lieue en avant de la mer, et gagner sur le pays. »

Puis Montaigne cite Aristote et une curieuse histoire liée à la découverte de l’Atlantide-Amérique et au futur remplacement-déplacement de population…

« L’autre témoignage de l’antiquité, avec lequel on peut mettre en rapport cette découverte d’un nouveau monde est dans Aristote, si du moins ce petit livre intitulé « Des merveilles inouïes » est bien de lui. Il y raconte que certains Carthaginois s’étaient lancés pour la traversée de l’océan atlantique, au-delà du détroit de Gibraltar. Après avoir navigué longtemps, ils avaient fini par découvrir une grande île fertile, entièrement couverte de forêts, arrosée par de grandes et profondes rivières, et fort éloignée de toute terre ferme, et qu’eux-mêmes et d’autres depuis, attirés par la richesse et la fertilité des terres, allèrent s’y installer avec leurs femmes et leurs enfants. »