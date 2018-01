Shakespeare et le simulacre impérial américain

Remarques sur le simulacre impérial américain

Regardez les définitions universitaires que Wikipédia donne du vague terme « empire ». Rien ne correspond à la pseudo-puissance actuelle américaine. L’Amérique n’est pas un empire ; elle est tout au plus une montagne de dette immonde, une matrice de la médiocrité people mondialisée, héritée de la matrice anglo-impériale décrite par Ferguson dans son livre sur l’empire britannique. Pas fou, ce bon (et parfois courageux) historien avait pronostiqué il y a dix ans la chute du colosse américain. Pour le reste les USA ont surtout profité du déclin britannique déchaîné par les germanophobes-bellicistes comme Winston Churchill, aberrant boutefeu évidemment célébré par les ilotes de nos médias. Parlons plutôt alors de la puissance des corporations américaines qui réduisent le monde avec leurs comparses des autres continents rendus incontinents par la course au profit. Ici encore on est moins face à un impérialisme féroce que face à la suggestibilité de la grosse et molle masse humaine, suggestibilité décrite en son temps par Aldous Huxley.

En dépit de ce qu’en pensent certains énergumènes l’effondrement impérial est clair et net, masqué par un nuage de communication et d’actu en bandeau. Pour être honnête on serait dans le simulacre impérial, cette illusion de monde moderne dont parle Guénon à la fin du Règne de la Quantité.

Récemment Philippe Grasset soulignait « l’érosion continuelle qui touche les capacités US dont nous parlons doit être considérée comme un fait. »

Philippe ajoutait :

De même que, d’une façon générale, nous considérons que l’effondrement du Système est en cours et qu’il se fait d’une façon subreptice et hors des canaux normaux de communication, la capacité guerrière des USA, principal bras armé du Système, s’effondre également, sans nécessité d’être impliquée dans un conflit ouvert et même, au contraire, parce que cet effondrement est dissimulé par l’absence d’engagement dans un tel conflit dont ils sont pourtant la cause fondamentale. La Syrie montre jusqu’ici que, pour ce qui est des USA, le seul effet, sinon le seul but de la présence militaire US qui est le principal facteur de déstabilisation menant au conflit ouvert dans lequel elle tente par tous les moyens de ne pas s’engager en y poussant les autres, est de dissimuler cette faiblesse mortelle derrière une stratégie nihiliste, ou plus encore, une stratégie complètement vide. »

Le président-croupion Trump, clown rebelle reprogrammé en pro-système total, incarne à merveille ce simulacre de puissance.

Philippe ajoute sur ce vide :

« La notion de vide, qui domine toutes les activités et les situations US de soi-disant puissance, est présente dans tous les domaines de cette puissance. Cette “stratégie complètement vide” est fondée sur la communication et a pour but essentiel de dissimuler le vide d’elle-même, pour tenter de faire perdurer ce que les USA conservent d’influence, ou plutôt d’apparence d’influence dans les débris de ce qui n’est plus qu’une apparence d’hégémonie désormais pulvérisée. Nous marchons comme si nous étions dans un cimetière peuplé de simulacres de tombes célébrant des simulacres de conflits comme autant de simulacres de victoires US, – de l’Irak à la Syrie ; et placées là, ces tombes, pour tenter de donner une preuve ultime et par l’absurde de la puissance militaire US, malgré qu’il s’agisse d’une célébration de mort plutôt que de vigueur conquérante. »

Reste à savoir qui prendra la relève, une fois l’hologramme impérial dissipé dans nos songes. Souhaitons que ce ne soit personne.

Emmanuel Todd a parlé dans Après l’empire du micro-théâtre militaire américain, en attendant la fin du show. On laisse alors Prospero conclure, qui vient de parler de « la conspiration de Caliban et de ses confédérés » :

Maintenant voilà nos divertissements finis ; nos acteurs, comme je vous l’ai dit d’avance, étaient tous des esprits ; ils se sont fondus en air, en air subtil ; et, pareils à l’édifice sans base de cette vision, se dissoudront aussi les tours qui se perdent dans les nues, les palais somptueux, les temples solennels, notre vaste globe, oui, notre globe lui-même, et tout ce qu’il reçoit de la succession des temps ; et comme s’est évanoui cet appareil mensonger, ils se dissoudront, sans même laisser derrière eux la trace que laisse le nuage emporté par le vent. Nous sommes faits de la vaine substance dont se forment les songes, et notre chétive vie est environnée d’un sommeil. »

Puis, en paraphrasant Macbeth, on pourra dire qu’avec Donald l’histoire américaine est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fou rire, et qui ne signifie cette fois vraiment rien.

Notes

Nicolas Bonnal – Trump, de la rébellion à la soumission

Aldous Huxley – Retour au Meilleur des mondes

Shakespeare – La Tempête, acte IV, scène 1

Niall Ferguson – Empire, How Britain made the modern world. Colossus, the rise and fall of the American Empire.

René Guénon – Le règne de la quantité et les signes des temps

Emmanuel Todd – Après l’empire