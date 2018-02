Bill Bonner et la géographie de la crise américaine

Je parle plus des Etats-Unis que de la France, pas parce que j’ai spécialement envie de dire du mal des USA, où la résistance fit au moins élire son candidat, mais parce que la France ne m’intéresse pas, pas plus que son président-croupion qui promet de nous faire appareiller pour d’affreux naufrages, comme dit Verlaine. Mais comme l’opinion le suit parfaitement enthousiaste (Céline), je considère que je n’ai rien à dire de ce pays. Aux USA le blessé bouge encore. Ici on ricane et on laisse l’homme blanc de soixante-dix ans distraire sa plèbe à la télé.

Joe Withrow et les statisticiens de Bill Bonner se sont donc réunis pour donner un tableau complet des 3141 comtés américains. Leur conclusion est que bien sûr le PNB US ne traduit plus grand-chose, comme en France et en Europe.

73% des comtés sont vu leur niveau de vie baisser depuis la crise, certains beaucoup.

Certains ont vu le niveau de vie augmenter, mais attendez ! Ce n’est pas grâce à l’industrie du cinéma, à Hollywood, aux manipulations de symboles ou à la pléthorique administration carcérale (2.3 millions de prisonniers, 42% de la population carcérale mondiale, et ça se permet de donner des leçons de Droits de l’Homme à tout le monde…). Non, c’est grâce au pétrole et au fracking et au shale oil et à toute cette industrie prédatrice et polluante dont on nous dit qu’elle détruit les sols et l’atmosphère. Qui parlait de la Russie comme station-service ? La vieille andouille aigrie McCain je crois.

On ne compte pas aussi, selon l’équipe de Bill Bonner, le fait que les dix mille milliards supplémentaires de déficits budgétaire de l’ère Obama sont eux aussi comptés comme de la croissance alors qu’il s’agit de dépenses liées à la dette et à l’injection magique de pognon par la Fed. Le gouvernement US dépense en effet 45% de plus qu’en 2008 et ce Botox, comme dit Bill Bonner, est censé masquer la vieillerie de la machine américaine.

Le déficit budgétaire de plus de 1200 milliards cette année (soit 30% du total des dépenses) permettra à la dette d’atteindre d’ici soixante-quinze années la somme pharamineuse de 210 000 milliards de dollars (données Kotlikoff). A ce train on se demande s’il y a une limite en occident pour la dette publique de nos ex-Etats-nations et de nos banques centrales keynésiennes ou si l’on ne pourrait finalement aller au million, que dis-je, au milliard de milliard de dettes pour satisfaire tout ce saint-frusquin. Tout notre petit monde s’en fout, sauf les libertariens antisystèmes, décidément angoissés pour un rien. Les autres avalent Bloomberg (troisième fortune mondiale) et ses actus en bandeau.

Personne n’a mieux décrit notre situation que Platon dans sa République (sic) il y a 2400 ans avec ses prisonniers dans la caverne.

Joe Withrow et son équipe rappellent que les comtés en vert, ceux avec croissance donc, sont situés dans la ceinture du fracking (la shale oil belt ?), au Wyoming (et mes westerns ?), au Dakota nord et sud, au Montana, au Nebraska et au Colorado – pour faire court. On remarque dans chacun de ces Etats une forte inégalité des comtés classés, ceux avec le pétrole et ceux sans, qui se vident de leur population et de leur activité.

Tout cela confirme que, comme le disait il y a trente ans Lee Iacocca, ancien PDG de Chrysler dans ses mémoires, que nous devenons un pays du tiers-monde. Agriculture, dépense sociale, pétrole, sans oublier le cinéma… Philippe Muray parlait aussi de clochardisation par le tourisme pour une France dont le déficit commercial atteint 400 milliards de francs, alors que nous étions à l’équilibre sous le gouvernement Jospin.

Les régions US riches, le nord-est, la Californie, le sun belt, déclinent, elles, consciencieusement…