Quand Montaigne inspire un sublime Shakespeare (comme il vous plaira)

Quand Montaigne inspire un sublime Shakespeare

LE VIEUX DUC.

Eh bien ! mes compagnons, mes frères d’exil, l’habitude n’a-t-elle pas rendu cette vie plus douce pour nous que celle que l’on passe dans la pompe des grandeurs ? Ces bois ne sont-ils pas plus exempts de dangers qu’une cour envieuse ? Ici, nous ne souffrons que la peine imposée à Adam, les différences des saisons, la dent glacée et les brutales insultes du vent d’hiver, et quand il me pince et souffle sur mon corps, jusqu’à ce que je sois tout transi de froid, je souris et je dis : «Ce n’est pas ici un flatteur : ce sont là des conseillers qui me convainquent de ce que je suis en me le faisant sentir.» On peut retirer de doux fruits de l’adversité ; telle que le crapaud horrible et venimeux, elle porte cependant dans sa tête un précieux joyau. Notre vie actuelle, séparée de tout commerce avec le monde, trouve des voix dans les arbres, des livres dans les ruisseaux qui coulent, des sermons dans les pierres, et du bien en toute chose.

Now, my co-mates and brothers in exile,

Hath not old custom made this life more sweet

Than that of painted pomp? Are not these woods

More free from peril than the envious court?

Here feel we but the penalty of Adam,

The seasons’ difference, as the icy fang

And churlish chiding of the winter’s wind,

Which, when it bites and blows upon my body,

Even till I shrink with cold, I smile and say

‘This is no flattery: these are counsellors

That feelingly persuade me what I am.’

Sweet are the uses of adversity,

Which, like the toad, ugly and venomous,

Wears yet a precious jewel in his head;

And this our life exempt from public haunt

Finds tongues in trees, books in the running brooks,

Sermons in stones and good in everything.

I would not change it.