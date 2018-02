Montaigne contre notre orgueil et la grande curiosité

La simplicité rend la vie plus agréable, et la rend aussi plus candide et meilleure, comme j’ai déjà commencé à le dire plus haut. Les simples et les ignorants, dit saint Paul, s’élèvent vers le ciel et l’atteignent ; nous autres, avec tout notre savoir, nous plongeons dans les abîmes infernaux. Je ne m’attarderai pas sur Valentian, ni sur Licinius, tous deux empereurs romains, ennemis déclarés de la science et des lettres qu’ils appelaient le venin et la peste de tout état politique. Non plus qu’à

Mahomet qui, comme je l’ai entendu dire, interdit la science à ses fidèles. Mais l’exemple de ce grand Lycurgue, avec son prestige, doit certes peser dans la balance, de même que l’admiration que l’on peut éprouver pour cette cité de Lacédémone, si grande, si admirable, et si longtemps florissante dans la vertu et le bonheur, sans que les lettres y soient enseignées ni pratiquées.

Ceux qui reviennent de ce monde nouveau, découvert du temps de nos pères par les Espagnols, peuvent témoigner que ces peuples sans magistrats ni lois vivent de façon mieux réglée et plus honnêtement que les nôtres, où il y a plus d’officiers de justice et de lois qu’il n’y a d’hommes ordinaires et d’actions en justice.

Les chrétiens savent particulièrement bien à quel point la curiosité est un mal naturel et originel chez l’homme. C’est avec le souci de devenir plus savant et plus sage que commença le déclin du genre humain ; c’est par là qu’il s’est voué à la damnation éternelle. L’orgueil est la cause de sa perte et de sa corruption.

C’est l’orgueil qui jette l’homme hors des chemins ordinaires, qui lui fait aimer la nouveauté, et préférer être le chef d’une troupe errante et dévoyée sur le sentier de la perdition, préférer être maître et professeur d’erreur et de mensonge, plutôt que d’être un disciple de l’école de la vérité, se laissant conduire par d’autres mains sur les sentiers fréquentés, sur la bonne voie.

C’est peut-être là qu’il faut voir le sens de ce mot grec ancien disant que « la superstition suit l’orgueil, et lui obéit comme à son père ».

II, Apologie