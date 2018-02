Montaigne et les philosophes obscurs (pas très compréhensibles quoi)

C’est un sujet vieux comme le monde. On y revient bientôt en attaquant la pensée post-moderne française qui a détruit le monde occidental (cf. Allan Bloom) via les campus US.

« Pourquoi donc la plupart des philosophes ont-ils affecté d’être difficiles à lire, sinon pour mettre en valeur la vanité de leur sujet, et exciter la curiosité de notre esprit, en lui donnant pour toute pitance cet os creux et décharné à ronger? Clitomachos affirmait qu’il n’avait jamais réussi à comprendre, en lisant les écrits de Carnéade, quelle était l’opinion de l’auteur. Pourquoi Épicure a-t-il évité la facilité dans son œuvre, et pourquoi a-t-on surnommé Héraclite « le ténébreux »? L’obscurité est une monnaie que les savants utilisent comme ceux qui font des tours de passe-passe, pour dissimuler la faiblesse de leur science, dont la sottise humaine se contente fort bien ».

« Son langage obscur l’a rendu célèbre chez les Grecs,

Surtout auprès des sots, qui préfèrent ce qui n’est pas clair

Et qu’ils croient comprendre sous un langage énigmatique. »

Lucrèce I, 639-641)

Heraclitus finit quorum dux praelia primus,

Clarus ob obscuram linguam magis inter inanes

Quamde graves inter Graios, qui vara requirunt.