Quand il ont commencé à bombarder, je n’étais pas là ; pourquoi ?

Lorsqu’ils ont bombardé la Corée, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, El Salvador et le Nicaragua, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste.

Lorsqu’ils ont bombardé la Chine, le Guatemala, l’Indonésie, Cuba et le Congo, je n’ai rien dit, je n’étais pas au courant.

Lorsqu’ils ont bombardé le Liban et la Grenade, je n’ai rien dit, je ne comprends rien à la politique internationale.

Lorsqu’ils ont bombardé le Panama, je n’ai rien dit, je ne suis pas un trafiquant de drogue.

Lorsqu’ils ont bombardé l’Irak, l’Afghanistan, le Pakistan, la Somalie et le Yémen, je n’ai rien dit, je ne suis pas un terroriste.

Lorsqu’ils ont bombardé la Yougoslavie, la Libye et la Côte d’ivoire pour des raisons « humanitaires » je n’ai rien dit, cela avait l’air d’être une bonne raison.

Lorsqu’ils ont décidé que les graines OGM devaient doubler les récoltes et qu’on devait en semer partout, je n’ai rien dit, c’est sûrement pour le bien de tous.

Lorsqu’ils ont dit qu’il fallait étendre plus d’engrais, plus de pesticide sur les fourrages et donner plus d’antibiotiques et de faine animale au bétail, je n’ai rien dit, je ne suis pas paysan.

Lorsqu’ils ont dit d’arrêter de faire pousser des jardins et des herbes médicinales je n’ai rien dit, j’habite en ville et j’achète ma bouffe au supermarché.

Lorsqu’ils ont dit que toutes les maladies qu’on attrape viennent de notre génétique et non des additifs et autres saloperies qu’ils ajoutent dans notre nourriture, je n’ai rien dit, je ne suis pas nutritioniste.

Lorsqu’ils ont dit qu’il fallait prendre des médicaments de plus en plus forts pour combattre des maladies de plus en plus infectieuses, je n’ai rien dit, je ne suis pas pharmacien.

Lorsqu’ils ont décidé de nous vacciner massivement pour une épidémie inexistante de grippe je n’ai rien dit, je ne suis pas médecin.

Lorsqu’ils ont annoncé que fumer peut nuire aux spermatozoïdes, je n’ai rien dit, à 6 euros le paquet, j’avais déjà mal aux couilles.

Lorsqu’ils ont décidé de faire l’Europe malgré un référendum populaire qui disait massivement non, je n’ai rien dit, je ne suis pas un juriste.

Lorsqu’ils ont décidé que je payerai plus d’impôts qu’une personne qui gagne 80 fois mon salaire, je n’ai rien dit, je ne suis pas un économiste.

Lorsqu’ils ont dit qu’il fallait se serrer encore la ceinture pour repayer des trous financiers crées par des banques qui ont joué de l’argent qui n’était pas eux à la loterie de la Bourse mondiale, je n’ai rien dit, je ne suis pas comptable.

Lorsqu’ils ont décidé de faire tout le contraire une fois élu de ce qu’ils ont promis pour se faire élire, je n’ai rien dit, je ne suis pas politicien.

Lorsqu’ils ont décidé de nous ficher dans des dizaines de banques de données , je n’ai rien dit, je n’ai rien à me reprocher.

Quand ils ont annoncé que le Taser était sans danger, je n’ai rien dit, je me suis dit que le courant passerait mieux entre la jeunesse et les forces de l’ordre.

Lorsqu’ils ont dit qu’il fallait contrôler encore plus internet, je n’ai rien dit, je ne suis pas un hacker.

Lorsqu’ils ont décidé de faire des rafles en pleine rue pour vérifier des papiers d’identité, je n’ai rien dit, je suis d’ici.

Lorsqu’ils ont dit que c’était notre faute si il y avait un réchauffement climatique mondial je n’ai rien dit, je ne suis pas un scientifique.

Lorsqu’ils ont dit que les radiations des tests d’explosion nucléaires et les incidents nucléaires civils n’occasionnaient aucune retombée radioactive sur notre pays je n’ai rien dit, je ne suis pas météorologiste.

Lorsqu’ils ont pollué tous les océans avec leur pétrole, leur Corexit, leur radioactivité, leur plastique, leurs poubelles, et empoisonné toute la chaîne alimentaire des poissons je n’ai rien dit, je ne suis pas océanographe.

Lorsqu’ils ont dit qu’il n’y avait aucun danger à se coller un téléphone mobile à l’oreille et à baigner dans une soupe d’ondes émises par des milliers d’antenne, je n’ai rien dit, je trouvais ça tripant de pouvoir parler à quelqu’un tout le temps.

Lorsqu’ils ont décidé de couper l’info sur l’actualité internationale à la TV pour du People, je n’ai rien dit, j’aime le foot et les seins nus.

Lorsqu’ils ont dit qu’il fallait être plus productif pour moins de salaire et bosser plus longtemps dans ma vie pour une retraite qui n’existerait plus , je n’ai rien dit, je travaillais à deux emplois pour essayer de survivre.

Lorsqu’ils ont dit que la Terre était en surpopulation, je n’ai rien dit, j’étais enfin mort, le cerveau fondu par une vie passée à stresser entre la pauvreté et mon boulot pour des entreprises qui m’ont finalement jeté avant d’avoir à payer ma retraite, nourri aux anti-dépresseurs pour tenir le coup et combattre mes insomnies, bourré d’OGM , d’additifs alimentaires ce qui a rallongé la liste de médicaments à prendre que j’ai noyé dans des apéros en regardant mon match de foot à la télévision, sans questionnement sur ma place dans la Vie et mon rôle dans la société.

Mais mes enfants, eux, ont peut être quelque chose à dire ?

Fin de transmission via Skynet

Marc Lafontan

Chantal Dupille dite eva R-sistons