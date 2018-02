Quand les immigrés européens faisaient peur en Amérique

Je suis tombé une fois sur une émission italienne qui rappelait qu’avant c’était nous les immigrés. Et en effet les italiens sont allés émigrer partout, en France, en Argentine, en Australie, en Amérique du Nord, au Brésil ; comment s’opposeraient-ils aux nouveaux venus sur leur sol ?

En 1916 Lénine remarque une déjà vieille lune :

« Parmi les caractéristiques de l’impérialisme qui se rattachent au groupe de phénomènes dont nous parlons, il faut mentionner la diminution de l’émigration en provenance des pays impérialistes et l’accroissement de l’immigration, vers ces pays, d’ouvriers venus des pays plus arriérés, où les salaires sont plus bas… »

Evidemment cela ne convient pas à tout le monde. Quelques années avant, un des plus grands génies de notre littérature écrit dans des notes racistes :

« Des Arabes, des nègres, des Turcs, des Grecs, des Italiens, d’autres encore, presque nus, drapés en des loques bizarres, mangeant des nourritures sans nom, accroupis, couchés, vautrés sous la chaleur de ce ciel brûlant, rebuts de toutes les races, marqués de tous les vices, êtres errants sans famille, sans attaches au monde, sans lois, vivant au hasard du jour dans ce port immense, prêts à toutes les besognes, acceptant tous les salaires, grouillant sur le sol comme sur eux grouille la vermine, font de cette ville une sorte de fumier humain où fermente échouée là toute la pourriture de l’Orient. »

Il s’agit de Maupassant, idole du raciste Lovecraft, qui reste l’un des auteurs français les plus lus dans le monde – avec l’italien Balzac et le demi-nègre Dumas. Pour ce normand, nègre, grec ou italien c’est un peu la même chose. Il n’est pas le seul à penser ainsi à son époque.

C’est que quand on est pauvre et qu’on émigre, on pue. Un auteur aussi peu raciste que Mirbeau écrit dans une page de 628 E8 :

« Des ouvriers de Hongrie, de Roumanie, des paysans serbes, des prolétaires bulgares, dont le goût s’apparente à celui des nègres, des troupes de chanteurs russes s’embarquent pour l’Amérique… Leur lassitude, déjà, fait de la peine… Des femmes éclatantes et vermineuses, en loques rouges, avec de pauvres bijoux de cuivre, traînent, comme des baluchons, des enfants qui pleurent de fatigue, de faim, d’étonnement. On se demande ce que tout cela va devenir, et s’ils arriveront jamais au bout de l’exil… On les fait descendre brutalement, on les empile, comme des marchandises qu’ils sont, au fond des cales, et, durant des jours et des nuits, ils seront entassés là, pêle-mêle, dans la puanteur de leur misère et de leur crasse, sans air, presque sans lumière, à peine nourris, soumis à la discipline la plus dure… Ils n’auront même pas cette sorte de répit qu’est le voyage ; ils ne connaîtront pas cette sorte d’engourdissement, cet anesthésique, qu’apporte aux plus désespérés ce vague énorme, berceur, de l’infini de la mer et du ciel. »

Mirbeau prend pitié des Juifs dont on sait le prix qu’ils paieront quelques années plus tard :

« Mais les pires émigrants sont ces juifs de tous pays, cherchant, une fois de plus, un coin de terre, qu’ils n’ambitionnent pas hospitalier, mais où ils puissent s’affranchir, un peu, du mépris qui les suit, et rompre les chaînes de cet affreux boulet d’infamie, qu’ils traînent partout… J’en ai suivi une troupe en sombres guenilles, qu’aucun spectacle ne laissait indifférents, et qui gesticulaient avec vivacité… »

Il devine l’énergie et la vitalité juive (que je rappelle dans mon livre sur Kubrick) :

« Malgré leur détresse, on devinait en eux un amour de la vie, une intelligence de la vie, quelque chose d’ardent, de fort, de tenace qu’on ne voit presque jamais au visage des autres hommes… On sentait vraiment, rien qu’à les considérer, tout ce qu’on détruit bêtement d’énergie utile, de travail ingénieux, de progrès, en les massacrant, dans les pays barbares, comme la Russie, en les boycottant, dans les pays civilisés, comme la France. »

Un spectateur moins ému est Gustave Le Bon. Il méprise les latins et adore les anglo-saxons, comme Vacher de Lapouge, correspondant de Madison Grant (on y revient). Et cela donne :

« Les dangers qui menacent l’Europe, menacent les Etats-Unis dans un avenir beaucoup plus prochain encore. La guerre de Sécession a été le prélude de la lutte sanglante qui s’engagera bientôt entre les couches diverses qui vivent sur leur sol. C’est vers le nouveau monde que se dirigent d’instinct tous les inadaptés de l’univers. Malgré ces invasions, dont aucun homme d’Etat américain n’a compris le péril, la race anglo-saxonne est encore en majorité aux Etats-Unis. Mais d’autres races, Mexicains, Nègres, Italiens, Portoricains, etc., s’y multiplient de plus en plus. »

Idem, le descendant de Michel-Ange ( !) ne vaut pas plus qu’un esclave. Etonnez-vous qu’avec des inspirateurs comme ça (Gobineau aussi est anti-slave) les nazis aient massacré ou emprisonné vingt millions de slaves dont la famille de ma femme.

A propos des Allemands, Mirbeau rappelle qu’ils sont forts et qu’ils contrôlent déjà leur Europe :

« Allemands, tous les gros armateurs, les gros banquiers, les gros marchands, les ingénieurs ; allemandes, les maisons de courtage, les maisons d’arbitrage, les compagnies d’assurances maritimes, de navigation, d’émigration ; allemand, tout ce qui entreprend quelque chose et travaille à s’enrichir, tout ce qui dresse un plan, lave une épure, combine des chiffres, brasse les affaires et l’argent ».

Je vais évoquer l’Amérique, où toute une école détesta l’immigration européenne. Ce n’est pas pour rien qu’Hitler a fait l’éloge de la politique migratoire raciale des USA dans Mein Kampf.

Dans mon livre sur Trump je notais :

« Le refus migratoire incarné par Trump n’a rien de neuf. Les races refusées ont changé mais on a toujours refusé des immigrés en Amérique, même européens, surtout à partir de la fin du XIXème siècle, même si on n’a jamais su les arrêter !

Les grands hommes s’en sont mêlés, comme Kipling qui se plaint à Boston de la baisse tendancielle du nombre de Wasps. Dans son journal, le paisible Henry James s’avère fasciné et effrayé à la fois par le dynamisme de la jeune population juive fraîchement débarquée. Dans une nouvelle nommée la Rue, Lovecraft diabolise à sa manière l’arrivée de nouveaux venus dans sa rue. Il dénonce leur physique répugnant et leurs idées politiques subversives ! Puis il pleure les paysages d’antan et les temps anciens des pionniers blonds comme l’or. »

Et j’ajoute sur ce sujet passionnant mais pas rebattu (et pour cause, on nous brandit le storytelling de la race blanche unie et menacée d’invasion) :

« Ami et correspondant de Vacher de Lapouge (qui redoutait lui, l’avènement de l’empire brachycéphale russe !), Madison Grant est un pessimiste comme tous les grands racistes depuis Gobineau. Le nordique risque de s’effacer. En France dit-il, la taille a perdu quatre pouces après les guerres napoléoniennes ; la France, jadis terre des Francs et de civilisation, a perdu ses élites pendant les guerres de religion et la révolution ; car les racistes américains vouent un culte aux huguenots français (voyez Edward Allsworth Ross). La Grande Guerre aussi réduit les effectifs des races supérieures en Europe. Grant remarque ensuite que l’immigration non désirée fait s’effondrer le taux de natalité des belles populations de souche (car pour lui les indiens sont juste des aborigènes). Il a peur des ghettos polonais et siciliens, comme Ross qui lui redoute la surnatalité slave… Et dans un dernier élan déprimé, Grant pronostique un natif américain aussi oublié chez lui que le normand Rollon ou le citoyen grec. »

Rappelons que Grant comme Stoddard (renommé Goddard) sont cités tels quels et sur quatre pages par Scott Fitzgerald dans Gatsby le magnifique. Quant à Hitler :

« Il y a, à notre époque, un pays où l’on peut observer au moins de timides tentatives inspirées par une meilleure conception du rôle de l’Etat. Ce n’est pas, naturellement, notre république allemande modèle ; ce sont les Etats-Unis d’Amérique qui s’efforcent d’obéir, du moins en partie, aux conseils de la raison. En refusant l’accès de leur territoire aux immigrants dont la santé est mauvaise, en excluant du droit à la naturalisation les représentants de certaines races, ils se rapprochent un peu de la conception raciste du rôle de l’Etat. »

Et ces immigrants fragiles, en cette époque bénie, sont européens.

Comme dit un de mes vieux amis de la presse espagnole, pas spécialement de droite mais pas idiot non plus sur ces sujets peu compris par l’élite, « ce n’est pas que nous n’aimions pas les immigrés en Espagne ; c’est que nous n’aimons pas les immigrés pauvres.»

Et la pauvreté ? «Cet état implique en lui-même une indignité capitale » (Céline)

