The Donald et Pat Buchanan face à la crapulerie médiatique Maine Stream !

« Toutes les nouvelles qui sont à imprimer » proclame le titre du New York Times. « La démocratie meurt dans les ténèbres », fait écho au Washington Post.

«Les gens ont le droit de savoir», nous ont martelés les professeurs de l’École supérieure de journalisme de l’Université Columbia en 1962. «Faites confiance au peuple», nous a-t-on réprimandé.

Expliquez ensuite cette hystérie, cette panique dans la presse sur la publication d’un mémo de quatre pages détaillant la façon dont un comité du Congrès a expliqué comment Trump-hate a engendré une enquête du FBI sur le candidat républicain et le président Donald Trump.

De quoi a peur le corps de presse? Car il n’a pas cessé d’enthousiasmer et de caterwauling que ce mémo ne doit pas voir la lumière du jour.

Les médias ne font-ils pas confiance aux gens? Les Américains ne peuvent-ils pas gérer la vérité?

Est-ce le même corps de presse qui célèbre « The Post », acclamant Kay Graham pour avoir publié les Pentagon Papers, documents top-secrets accusant les « meilleurs et les plus brillants » de l’ère JFK-LBJ de nous avoir allongés au Vietnam?

Pourquoi les médias exigent-ils un « espace sûr » pour nous tous, afin que nous ne soyons pas lésés en lisant ou en écoutant ce que dit le mémo?

Les secrets de sécurité seront compromis, nous sommes prévenus.

Vraiment? Est-ce que la majorité des membres du comité du renseignement de la Chambre voterait pour révéler des secrets qui méritent d’être protégés? Le président Paul Ryan et le chef d’état-major de la Maison-Blanche, le général John Kelly, qui ont lu et approuvé la publication de la note, seraient-ils d’accord?

Le général Kelly n’est-il pas un patriote éprouvé, plusieurs fois?

Le démocrate Adam Schiff, qui avait auparavant mis en garde contre une menace pour la sécurité nationale, semble maintenant prêt à se contenter d’un temps égal. Si la note de majorité est publiée, dit Schiff, la version minoritaire des événements devrait être libérée.

Schiff a raison. Il devrait être, avec la sauvegarde derrière les deux.

Cette semaine, cependant, le directeur du FBI Chris Wray et le sous-procureur général Rod Rosenstein se sont glissés à la Maison Blanche pour plaider avec Kelly pour garder le mémo républicain secret. Mercredi, tous les deux sont allés en public pour avertir la Maison Blanche de ne pas faire ce que Trump a dit qu’il allait faire.

C’est une insubordination provocante. Et il n’est pas injuste de se demander si Rosenstein et Wray sont plus alarmés par une menace à la sécurité nationale que par l’exposition à l’inconduite dans leurs propres agences.

Le mémo doit être publié vendredi. Les fuites suggèrent ce qu’il prétend:

Que l’enquête de Russiagate sur Trump a été propulsée par un « dossier » de mensonges et des allégations non prouvées de conduite sordide à Moscou et de collusion Trumpian avec la Russie.

Qui a préparé le dossier?

Premier plongeur engagé par la campagne de Clinton, l’ancien espion britannique Christopher Steele. En accumulant sa saleté russe, Steele a été nourri à la cuillère par de vieux camarades dans l’appareil de sécurité du Kremlin.

Non seulement le FBI a utilisé cette saleté pour lancer une enquête complète sur Trump, mais le bureau l’a apparemment utilisé pour convaincre un juge de la FISA de donner au FBI un mandat de surveillance et d’écoute électronique de la campagne Trump.

Si cela est vrai, les plus hauts niveaux du FBI s’entendaient avec un espion britannique qui creusait la saleté pour Hillary pour ruiner le candidat de l’opposition, et, ayant échoué, pour faire tomber un président élu.

N’est-ce pas quelque chose que nous avons le droit de savoir? Devrait-il être couvert pour protéger ceux du FBI qui se seraient peut-être engagés dans quelque chose comme ça?

« Maintenant, ils enquêtent sur les enquêteurs! », Se lamente la presse. Eh bien, oui, ils le sont, et, d’après les preuves, sur le temps.

Dans cette capitale divisée, il y a des récits en guerre.

La première est que Trump a été compromise par les Russes et a collaboré avec eux pour pirater la campagne DNC et Clinton pour détruire sa candidature. Après 18 mois, les sondages du FBI et de Robert Mueller n’ont pas réussi à le démontrer.

Le deuxième récit est maintenant ascendant. C’est ça:

À la mi-2016, James Comey et une cabale du FBI, y compris le directeur adjoint Andrew McCabe, l’enquêteur principal Peter Strzok et son amant du FBI Lisa Page, ont décidé que Clinton ne devait pas être inculpé dans le scandale des serveurs.

Donc, ils ont collusion et mis la solution.

Cette conspiration présumée fait l’objet d’une enquête de la part de l’inspecteur général du FBI. Ses conclusions pourraient expliquer la soudaine démission de McCabe la semaine dernière et l’éviction de Strzok l’été dernier de la sonde Mueller.

Si c’est vrai, cette conspiration pour faire passer Hillary sur sa « grossière négligence » dans la gestion des secrets, et prendre Trump à partir de la saleté déterrée par les mercenaires de la campagne Clinton, ferait apparaître le break-in Watergate comme une farce.

Ici nous avons peut-être frappé la raison de la panique dans les médias.

Les détracteurs de la presse peuvent être terrifiés à l’idée que la preuve peut démontrer que les déplorables ont une raison d’être, qu’ils ont été exploités et utilisés par l’État. profond « , qu’ils ont détesté Trump les a tellement aveuglés à la réalité qu’ils soient ridiculisés, et qu’ils soient crédités avec une grande noblesse une conspiration majeure pour renverser un président élu des États-Unis.