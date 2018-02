La Hyre se plaint des temps – et il a raison…

Да согласен.

C’est fou comme notre épouse moderne après s’être débarrassée de tout ce qui était peu ou prou élitiste, dans le sens de supérieur a été volontairement mis au ban pour se voir remplacer parce qu’il y peut y avoir de plus bas dans l’homme rongé par ses bas instincts.

L’aristocratie a été guillotinée et ruinée par pire fraternité

La Beauté sacrifiée sur l’hôtel de l’égalité

La religion sur celui de là liberté.

La bourgeoisie conchiée a réalisé un merveilleux coup d’état au 19eme. Elle a réussi à tout renverser, à tout inverse dans le système des valeurs pour s’enrichir et se gaver de pouvoir.

Fini le rêve de la pierre philosophale, la quête alchimique, les rêves et les contes. Ce n’est plus le plomb que l’on change en or mais la merde, comme elle ne coute pas cher le bénéfice net est étourdissant. Créer de la beaute n’est pas rentable, il faut se cantonner au fécal et autres humeurs.

L’homme se voit doublement esclave, dans son travail et dans ses loisirs qui ne sont que les vices singés des bourgeois.

Ainsi toute la civilisation s’écroule par sa base avec la bénédiction du peuple fasciné (il faut lire le sexe et l’effroi du grand Quignard qui fait le rapprochement entre fasciner et le fascinus masculin, ce dont on ne peut détrôner le regard) par le bourgeois.

Tout est fascinus et sidération, la télé le cinéma la politique la rue (les gay prise ont-elles grand choses à envier aux bacchanales ou aux processions priapiques ?

Le tabou est donc devenu la norme et même le canon de notre société avec tout ce qui s’en suit sur le comportement du pekin gavé par cette mélasse stérile.

Car à l’inverse du culte antique, notre Priape 2.0 ne féconde plus, il est mortifère il ne prend plus sa source dans le feu sacré mais dans celui de la géhenne. Maudit.

L’enfer est sorti de sa gangue, ce ne sont plus ses cercles, ses étangs de souffre où l’on entend gémissement et grincement de dent.

Non l’enfer peut être plus perfide encore et prendre bien des formes dans ce monde dont nous connaissons le prince. C’est tout ce qui nous détourne de notre voie, les plaisirs de Capoue, la Lydie, un simple miroir aux alouettes.

Aujourd’hui Narcisse ne tomberait pas amoureux de son reflet, il en tomberait malade, d’une mort lente par assuétude au poison distillé par notre temps, par le chant du monde.

On fait du neuf avec du vieux, le cadre et la technologie changent mais l’homme ne change pas. Napoleon premier monstre de l’ère moderne affirmait vouloir gouverner l’homme par ses vices plutôt que comme Louis XV, par ses vertus.

Rien a changé depuis lors fin de la religion, travail des enfants esclavages et formidables guerres nationalistes et continentales.

Cent ans après Napoléon, les guerres furent mondiales, les femmes fabriquaient les armes et les munitions avec lesquelles leurs époux et leurs enfants s’entretuaient la fleur au fusil.

Ou est le cycle de la vie, de sa douceur perdue de l’aviné régime, de son anarchie apostolique et pastorale, de ses cents jours fériés de fêtes et de réjouissances après l’accomplissement d’un noble travail ?

Nous sommes définitivement avilis.