Mon ami Sylvain et les crypto monnaies

Membre de la génération X, et geek des premières heures, j’ai longtemps cru à la neutralité du net, a cet espace de Liberté et d’ouverture. J’ai même essayé à ma petite échelle de participer à l’ouverture sur un meilleur monde à travers la toile. J’ai espéré voir l’industrie du disque arrêter de facturer de l’immatériel plus cher que le matériel, j’ai soutenu une offre digitale légale, pleine et a prix raisonnable. Elle est enfin arrivée avec Deezer, Spotify mais aussi pour les films avec Netflix, Hulu… Ces plateformes représentent pour moi 20 ans d’espoir et surtout l’idée que l’on peut y arriver. Tout n’est pas parfait, loin s’en faut, mais YouTube, Amazon direct publishing et bien d’autres encore ont permis à de nombreuses personnes de vivre leurs rêves tout en se détachant de la tyrannie des labels, des maisons de disques et autres producteurs en tous genres, bien plus enclin à défendre leur bifteck qu’à faire leur travail. Donc oui je le répète, pour ma génération, celle des Anonymous, celle des geeks des nerds, des vrais hackers, sont qui défendant un idéal, et ne cherchent pas à vider le compte en banques des honnêtes gens, tout cela est génial !

Et pour être honnête, ce qui me rendait encore plus fier, c’était l’arrivée des crypto monnaies ! Les premières monnaies à ne pas être sous l’influence d’une banque centrale ! Imaginez le concept quand on le met en parallèle avec les scandales des banques centrales argentines, russes libanaises, européennes, américaine pour ne citer que les 20 dernières années ! Alors oui le concept m’a fait bondir, et surtout fait rêver ! Comment ne pas espérer un monde meilleur sans banques centrales ?

Mais comme souvent, l’enfer est pavé de bonnes intentions ! Et l’outil a été détourné de son utilité première. Mille baleines détiennent 40% des bitcoins, le conseil d’administration du Ripple détient 90% des dits ripples! Faire la litanie des monnaies et de leur répartition serait bien trop longue et n’aurait que très peu d’intérêt si ce n’est de montrer une tendance pharaonique! Alors j’entends ça et là que les crypto monnaies représentent 1 trillion de dollars, enfin selon les jours, mais en réalité personne ne détient de ces monnaies, ou alors de si faibles quantités ou alors ils ont toujours rêvé d’en posséder ou alors ils prétendent en posséder pour ne pas avoir l’air ridicule en soirée ou alors elles n’existent même pas. Oui je sais je pousse le raisonnement un peu loin, mais comment existeraient des monnaies que personne ne possède, ni même n’a jamais vu ? Elles ne servent pas à grand-chose, ni à consommer ni à épargner. Finalement elles n’auront permis qu’a quelques milliers à devenir milliardaire sans rien faire, enfin encore moins que les Bezos, les Zuckerberg et autres Gates!

Vive Adam Smith et ses avantages absolus, et finalement Ricardo a perdu : on a vidé l’économie non seulement de sa production mais aussi de sa monnaie pour ne garder que ce qui est intéressant : comment devenir milliardaire vite. En effet ça n’est certainement pas en produisant de la valeur ajoutée mais en tondant les moutons de Panurge.