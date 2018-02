Une petite dystopie américaine, à la mode SF ?

Le nombre d’américains se trouvant hors de la population active (en dehors du marché du travail) se situe toujours proche des sommets historiques au 31 Janvier 2018, selon les nouvelles données sur l’emploi publiées ce vendredi 02 Février 2018 par le département du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS).

Le Département du Travail Américain (Bureau of Labor Statistics – BLS) rapporte ce vendredi 02 Février 2018 que 95,665 millions d’américains (âgées de 16 ans et plus) n’étaient ni employés le mois dernier, ni en recherche active d’un emploi durant les quatre dernières semaines.

Le nombre d’américains se trouvant exclus du marché du travail au 31 Janvier 2018( Not in labor force), est donc de 95,665 millions d’individus auxquels il faut ajouter 6,684 millions d’américains officiellement déclarés au chômage (unemployed)

En résumé: 95,665 + 6,684 = 102,349 millions d’américains se trouvent sans emploi au 31 Janvier 2018 .

Maintenant, vous trouverez ci-dessous le graphique partagé par la Réserve Fédérale de Saint Louis sur le nombre d’américains âgés de 16 ans et +, se trouvant en dehors de la population active au 31 Janvier 2018: 95,665 MILLIONS

Vivre à l’année sur un parking, …. Voilà ce qu’il reste à la classe moyenne américaine.

USA: Remake des années 30 ? … Le pourcentage d’hommes sans emploi est identique à celui de la grande dépression

De plus, le taux de participation à la population active se situe à 62,7 % au 31 Janvier 2018. Ce taux de participation à la population active n’a jamais été aussi bas depuis Décembre 1977 (40 ans) .

Ci-dessous, vous trouverez le graphique partagé généreusement par la Réserve Fédérale de Saint Louis sur le taux de participation à la population active: 62,7 % au plus bas depuis Décembre 1977

Avec autant d’américains exclus de la population active, il est légitime de s’interroger sur ce si faible taux de chômage de 4,1 % qui serait à son plus faible niveau depuis presque 17 ans et de cette soit disant situation de plein emploi !

Mais alors, quel serait le réel taux de Chômage aux Etats-Unis ?

Un graphique vaut parfois mieux qu’un long discours. Ce dernier est très intéressant puisqu’il vous montre le taux officiel basé sur l’indice U3 ( l’officiel ), on découvre aussi l’indice U6 utilisé par le BLS ( Bureau of Labor Statistic ) qui permet une mesure plus large des chiffres du chômage puisqu’il prend en compte certains chômeurs découragés ou à temps partiel cherchant malgré tout un emploi à plein temps. Enfin, nous avons l’indice utilisé par Shadowstats qui prend en compte quant à lui toutes les personnes exclues des statistiques .

Etats-unis: Pauvreté: de plus en plus d’adolescents se prostituent pour se nourrir

USA: Les villages de tentes pour sans-abri poussent comme des champignons. La pauvreté est en Inflation vertigineuse

Le taux de chômage serait de 21,8% au 31 Janvier 2018 selon le site shadowstats de John Williams.

Comme vous le voyez, le taux de chômage aux Etats-Unis est situé entre 20 et 25 %. Qui a parlé de reprise aux Etats-Unis ? Quand on sait que les taux de chômage en Espagne ou en Grèce se situent « officiellement » dans les 22 % ou plus, il y a de quoi avoir froid dans le dos.

Vous me direz certainement que vous le saviez, que cela n’apporte rien, ou que nous ne sommes pas mieux avec nos 9 millions de chômeurs « officieux » (France: Nouveau record du chômage toutes catégories confondues au mois d’Août 2017 – Source INSEE), je vous répondrai simplement que tous les analystes se basent sur les chiffres officiels pour leur prévision, autant dire qu’avec un taux aussi biaisé ils ne risquent pas d’être au bout de leur surprise !

Afin que vous puissiez comprendre au mieux l’ampleur du problème, nous vous invitons à regarder cette courte vidéo réalisée il y a quelques jours au sein de la Capitale de la « Première économie Américaine » Los Angeles, là où s’entassent des dizaines de milliers de « SDF ». Vous aurez ainsi une petite idée de l’envers du décor.