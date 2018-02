Lao Tse contre la prolifération juridique

Lao Tsé. Il écrit dans son Tao te King (§57) :

« Plus le roi multiplie les prohibitions et les défenses, plus le peuple s’appauvrit ;

Plus le peuple a d’instruments de lucre, et plus le royaume se trouble ;

Plus le peuple a d’adresse et d’habileté, et plus l’on voit fabriquer d’objets bizarres ;

Plus les lois se manifestent, et plus les voleurs s’accroissent.

C’est pourquoi le Saint dit : Je pratique le non-agir, et le peuple se convertit de lui-même.

J’aime la quiétude, et le peuple se rectifie de lui-même.

Je m’abstiens de toute occupation, et le peuple s’enrichit de lui-même.

Je me dégage de tous désirs, et le peuple revient de lui-même à la simplicité. »

https://reseauinternational.net/la-glorification-remixee-du-winston-churchill-nest-guere-rassurante/