Linh Dinh : « Il y a deux sortes de blancs ici : ceux qui vivent et travaillent avec les noirs, et ceux qui disent qu’ils les aiment. »

Linh Dinh, poète, chroniqueur, photographe, vietnamien politiquement très incorrect, nous explique ici qu’il retourne vivre au Vietnam. Fin de sa dernière chronique sur le sol US :

Porté par son riche voisin, Riverton, et protégé, pour l’instant, de la folie et de la misère de Camden, à proximité, Palmyra évoque une Amérique plus simple et plus saine. Vente de services, de boue et de hoagies à rabais , ça passe. Pas tout à fait son bien, cependant, car il y a plusieurs magasins morts sur sa rue principale. Lorsque j’en ai examiné une, une femme dans la quarantaine m’a remis une carte de visite: «C’est mon mari. Il est l’électricien. Je gère les relations publiques. »

Avec des dettes records et une absence de compétitivité manufacturière, notre économie est une illusion malade, soutenue seulement par notre statut d’empire, avec des armes et des menaces pointant dans tous les sens, mais cette farce va bientôt exploser. Avec le prochain krach boursier, même Rivertonians se noiera dans la panique et le chagrin.

Je termine cette pièce à 40 000 pieds au-dessus de Nagoshima. Oui, je retourne en Asie, et en fait, ma femme et moi nous préparons à retourner définitivement au Vietnam. Lorsque vous rejetez le système, il sera ravi de vous rendre la pareille, donc mes deux nouveaux livres n’ont reçu qu’une critique désagréable, de cette police pompeuse de connerie sans fin, le Washington Post. Une fois que je pouvais m’attendre à recevoir régulièrement des invitations à la lecture de la part des universités, absolument rien n’est prévu. L’année dernière, Asali Solomon du Haverford College a envoyé un courriel pour me dire qu’elle était fan de ma fiction, alors j’aimerais enseigner deux cours? Quand j’ai accepté, cependant, Salomon a dit qu’il y avait eu un malentendu, donc pas de cours. Quelqu’un au-dessus de Salomon a dû lui dire que j’étais un paria, car pourquoi aurait-elle agi de manière aussi peu professionnelle? En fait, tout va pour le mieux, car je n’ai jamais été un bon candidat dans le milieu universitaire.

Google m’énumère comme un «poète américano-vietnamien», et sur mon article de Wikipédia, quelqu’un a jugé bon d’affirmer que je suis un «commentateur régulier de Russia Today», ce qui ne me dérange pas. Pour la petite histoire, je suis apparu peut-être cinq fois sur RT en sept ans, tous en tant qu’invité non rémunéré. Peu importe. Dans l’Amérique orwellienne, la Russie personnifie le mal, Israël est éternellement sacré, l’Amérique est déjà fantastique ou le sera bientôt, le chômage est négligeable, l’économie s’abîme, comme le prouve le vertigineux Dow, et tous ceux qui remettent en question ces fables doivent être bannis de l’autre côté de l’univers ou dans la revue Unz.

Les derniers livres de Linh Dinh sont des cartes postales de la fin de l’Amérique (non-fiction) et A Mere Rica (poésie). Il maintient un blog photo régulièrement mis à jour.