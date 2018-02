Philippe Grasset et la bureaucratie du pentagone (discours de Donald Rumsfeld, septembre 2001)

Ainsi parlait Donald Rumsfeld

Il est vrai que lorsqu’eut lieu l’attaque du 11 septembre 2001, PhG, en train de tondre la pelouse, en fut fort agacé. Il avait d’ores et déjà bouclé un article pour le site dedefensa.org, alors dans ses limbes, et il tenait un bon sujet central pour le numéro du 25 septembre 2001 de la Lettre d’Analyse (paper only) nommée dedefensa & eurostratégie (dd&e). Ainsi parut-il sur le site dedefensa.org, à la date du 11 septembre 2001, un article intitulé : « Le courage de Rumsfeld et un discours historique ». Nous écrivîmes (notamment) ceci pour le présenter :

« C’est assez rare pour être souligné : voilà un discours officiel qui mérite d’être lu et relu tant il a de significations profondes. Il s’agit du discours de Donald Rumsfeld, le 10 septembre 2001 au Pentagone. Un tel discours pourrait avoir été prononcé par Mao à la veille de la révolution culturelle, ou par Gorbatchev sur le point de lancer sa glasnost. Les références à la guerre froide ne manquent d’ailleurs pas dans le discours de Rumsfeld : la bureaucratie monstrueuse du Pentagone est une sorte de dinosaure rescapé de la guerre froide, et une structure aussi archaïque et paralysante que la bureaucratie de l’Union Soviétique à la veille de la chute de l’empire soviétique. »

Depuis ce jour, cette référence est restée gravée dans notre mémoire comme un symbole : 9/10 avant 9/11, parce que, par comparaison à l’événement qui survint le lendemain, le discours de Rumsfeld pointait le doigt sur le véritable danger, sur la Bête monstrueuse qui nous dévore, le Pentagone et sa bureaucratie. Rumsfeld le désignait comme un ennemi des USA au moins aussi menaçant que l’avait été l’Union Soviétique ; contrairement à l’“Ennemi” qui surgit le lendemain, la Bête monstrueuse, Moby Dick comme l’appelait le ministre William Cohen, n’a besoin d’aucune manipulation, d’aucun doute de complotisme pour figurer exactement pour ce qu’elle est…

« Notre sujet aujourd’hui est un adversaire qui constitue une menace, une sérieuse menace, contre la sécurité des États-Unis d’Amérique. Cet adversaire est un des derniers bastions de la planification centralisée. Il gouverne en édictant des plans quinquennaux. D’une seule capitale où il se trouve, il tente d’imposer ses exigences au travers des fuseaux horaires, des continents, des océans et au-delà. Avec une brutale constance, il bâillonne la pensée libre et détruit les idées nouvelles. Il désorganise la défense des États-Unis et met en danger les vies des hommes et des femmes en uniforme.

» Peut-être cet adversaire paraît ressembler à ce que fut l’Union Soviétique, mais cet ennemi s’en est allé : nos ennemis sont aujourd’hui plus subtils et plus implacables. Vous devez penser que je suis en train de décrire un de ces dictateurs décrépits qui survivent encore. Mais leur temps est passé, à eux aussi, et ils ne font pas le poids à côté de cet adversaire que je décris.

» Cet adversaire est beaucoup plus proche de nous. C’est la bureaucratie du Pentagone. Non pas les gens mais les processus. Non pas les hommes et les femmes en uniforme mais l’uniformité de la pensée et de l’action que nous leur imposons bien trop souvent… »

Plus de quinze ans plus tard et pour ceux qui connaissent l’existence de ce discours, le mystère reste entier, ou le symbole qu’importe, avec cette concordance des deux dates et cette dissonance extraordinaire dans l’identification de l’ennemi principal des États-Unis. (Reste mystérieux également le comportement de Rumsfeld au matin du 11 septembre, peu avant l’attaque, – et mystérieux également pour les thèses des complotistes, à moins que Rumsfeld soit un provocateur facétieux et irresponsable, ce qui n’est pas dans les habitudes du DeepState dont il était l’un des membres honorables [également pour ce qu’on nomme le COG, ou Continuity Of Government].)

Récemment, une des plumes d’Ouverture Libre signalait que le discours était inaccessible sur l’internet. Le lien que nous avions placé dans l’article référencé à la date du discours (10 septembre 2001), qui renvoyait au Pentagone, au texte du discours, renvoie toujours au Pentagone mais à une page “Error” avec indications que le texte a été archivé. (Par contre, un accès existe toujours à un article interne du service de presse AFPS sur le discours, article lui aussi en date du 10 septembre 2001.) Quoi qu’il en soit, il nous a paru intéressant de reprendre le texte complet du discours et de le mettre en ligne, comme simple documentation ; c’est une référence à Rumsfeld dans un texte paru ce jour, 2 février 2018, qui nous a conduit à cette initiative. On pourra ainsi méditer sur la différence de perspective, de savoir qui avait raison entre l’“adversaire” contenu dans la bureaucratie du Pentagone, et l’“Ennemi” se manifestant sous la forme d’un terrorisme infesté de manipulations dans tous les sens. (Rumsefld dit encore dans son discours : « Certains d’entre vous doivent se demander comment il se fait qu’un secrétaire à la défense ait l’idée incroyable d’attaquer le Pentagone devant ceux qui y travaillent; A ceux-là, je répondrais que je n’ai aiucun désir d’attaquer le Pentagone ; je veux le libérer. Je veux le sauver de lui-même… »)

Le discours est ainsi présenté : « “DOD Acquisition and Logistics Excellence Week Kickoff – Bureaucracy to Battlefield”, Remarks as Delivered by Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld, The Pentagon , Monday, September 10, 2001. »

