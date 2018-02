Quand Shakespeare laisse parler Jeanne d’Arc

Laissez-moi vous dire d’abord qui vous condamnez. — Je ne suis pas la fille d’un pâtre grossier, — je suis issue d’une race de rois, — vertueuse et sainte, élue d’en haut, — par une inspiration de la grâce céleste, — pour accomplir sur terre des miracles transcendants. Jamais je n’ai eu affaire aux mauvais esprits ; — mais vous qui êtes pollués par la débauche, — souillés du sang irréprochable des innocents, — corrompus et tarés par mille vices, — parce que vous n’avez pas la grâce que d’autres ont, — vous croyez chose parfaitement impossible — d’opérer des miracles autrement que par le secours des démons. — Non ! vous vous méprenez ! Jeanne d’Arc est restée — vierge depuis sa tendre enfance, — chaste et immaculée même en pensée ; — et son sang virginal, si rigoureusement répandu, — criera vengeance aux portes du ciel.

First let me tell you whom you have condemn’d:

Not me begotten of a shepherd swain,

But issued from the progeny of kings;

Virtuous and holy, chosen from above

By inspiration of celestial grace,

To work exceeding miracles on earth.

I never had to do with wicked spirits.

But you, that are polluted with your lusts,

Stain’d with the guiltless blood of innocents,

Corrupt and tainted with a thousand vices,

Because you want the grace that others have,

You judge it straight a thing impossible

To compass wonders but by help of devils.

No, misconceived! Joan of Arc hath been

A virgin from her tender infancy,

Chaste and immaculate in very thought;

Whose maiden blood, thus rigorously effus’d,

Will cry for vengeance at the gates of heaven.