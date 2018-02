Sur Orson Welles et sa fonction US très spéciale

Je ne veux pas déboulonner une idole, mais simplement rappeler des faits. Je sais que je vais choquer, mais comme je ne lis jamais les commentaires…

Orson Welles est un acteur-marionnettiste (très important) de formation, un agitateur qui vient de l’extrême-gauche US (qui a pris dans les années trente et quarante le contrôle de ce pays par le théâtre) et crée un Macbeth avec John Houseman (très bon trente ans après dans le rôle de l’oligarque de service de Rollerball) et des acteurs afro-américains. Sa légendaire émission sur la guerre des mondes accompagnait une grosse campagne antinazie en Amérique. A l’époque rappelle l’excellent historien juif communiste Eric Hobsbawn, 90% des Américains croient à la menace allemande… en 1938 donc, contre 11% qui croient à la menace stalinienne. Bravo les médias. A la fin de la guerre, en un claquement de doigts, on créera la menace soviétique-russe, dont on ne sortira que les pieds en fumée ! Bravo encore les médias. Le très surfait Citizen Kane (lisez l’analyse de Jacques Lourcelles) attaque la presse Hearst qui est jugée pro-allemande par le département d’Etat. Le reste c’est du Rosebud, c’est-à-dire de la littérature à la Verlaine, c’est-à-dire pas grand-chose ! Le mystère d’une vie comme celle de Hearst, tu parles… Citizen Kane est un mauvais brouillon de biopic, il n’y a que le documentaire du début qui tienne la route. Kane-Hearst y est ridiculisé comme pacifiste pro-hitlérien alors que les USA préparent la guerre depuis le milieu des années trente aux côtés des britanniques (lisez mes articles sur Ralph Raico, Beard, Sanford, etc.)

Orson Welles est alors payé comme un agent gouvernemental (le gouvernement US est alors encore procommuniste, lisez George Crocker)) pendant tout ce temps, cinéaste provocant mais raté qui multiplie les échecs commerciaux et les provocations formelles : lisez Pauline Kael qui en avait marre du culte, et puis Ciment qui tente de lui rétorquer, avant que Lourcelles ne remette tout le monde à sa place. Skorecki le décrétait baroque : trop d’effets théâtreux… Catherine Benamou dans son livre sur l’odyssée latino-américaine de Welles explique que sous couvert culturel (comme toujours), Welles travaille pour l’intelligence américaine, ni plus ni moins.

Avec beaucoup de retard, Wikipédia raconte ses exploits de propagande pendant la guerre. On sait (ou on croit) que l’Amérique du Sud a des penchants nazis suspects (en fait elle est anglophobe et anti-impérialiste, à part Borges…), alors on utilise la carotte et le bâton pour la ramener dans le camp du bien. Welles est envoyé là-bas, il travaille main dans la main avec Nelson Rockefeller qui tient le Venezuela, a appris l’espagnol et s’est acheté une somptueuse hacienda.

Puis Welles rentre au bercail, continue des œuvres de propagande, comme cet étranger, film ridicule qui évoque un nazi qui arrive pendant la guerre, se marie sans encombre ( !) et n’est pas pris pour un nazi, sauf par un chasseur de nazi (Ed Robinson) ! C’est du maccarthysme à l’envers, mais qu’est-ce que c’est mal fait… Quelques années après, la chasse aux sorcières communistes commence et Welles évidemment pleure toutes les larmes de son corps. Il ne comprend pas que l’Etat profond orwellien a besoin de son ennemi russe. On répète Orwell encore et toujours, on crée un ennemi qu’on n’a pas à vaincre, mais qui justifie tout le reste, dépenses militaires, panique manipulée, paranoïa collective et surtout renforcement étatique ; les masses suivent, merci La Boétie.

Quand Truman invente le péril soviétique (lisez le récemment disparu Ralph Raico à ce sujet, lisez aussi le fasciste US Yockey qui en devenait stalinien et russophile !), Welles perd ses jobs. La dame de Shanghai (a-t-on le doit de de dire enfin que ce navet est pathétique ?) le coule définitivement aux yeux des studios et il part ailleurs recherchant difficilement de l’argent et en tournant le rôle du méchant (Cagliostro, le grand khan…à dans beaucoup de navets mondialisés. Voyez la tulipe noire d’Hathaway. Ma bonne ville de Fès y devient une capitale chinoise !

Son Othello est amusant (Mogador-Essaouira est le vrai personnage), mais certainement au-dessous de Laurence Olivier, sa Soif du mal est un scandale pédagogique bien dans sa manière provocante. La police US et les américains ont tous les torts, le mexicain tiers-mondiste a toutes les vertus, mais il est joué par un Américain nommé Charlton Heston ! L’attentat est maquillé, et cela rend le film intéressant puisqu’on se rapproche des visions actuelles de la conspiration et du False Flag qui est maintenant sur toutes les langues. A noter que le monstrueux inspecteur Hank Quinlan (Welles fait même allusion à son obésité, et il joue déjà à la Godard sur la mort du cinoche et sur son culte nostalgique – le personnage de Marlène Dietrich) a raison et que le jeune mexicain était vraiment un… terroriste !

La suite est européenne. Mr Arkadin est assez bon, jet set, décousu, conspiratif et provocateur (enquêtez sur moi, montrez le monstre que je suis…) et Welles joue d’Arkadin comme de Kane dans Citizen. Le personnage devient une manifestation plutonienne de la monstruosité américaine. Kane montrait le devenir spectaculaire du capitalisme américain (« le capital est devenu image », dit Guy Debord). Un spectacle avec rien derrière, des cadavres derrière le rideau. Le procès (1963) devient une allusion à la shoah et à la guerre, avec les bons éclairs : les décors de Zagreb et notre belle gare d’Orsay transformée depuis en musée. Mais qu’Anthony Perkins est à la peine…

Welles poursuit sa carrière crevée, devient mythique à l’âge zombi de la cinéphilie universitaire, et il réalise ce qui pour moi est le sommet de son étrange, ennuyée et eschatologique carrière. F comme Fake, tourné en Espagne franquiste, le montre tel qu’il est : un faussaire qui invente des faux. Dans l’Espagne fasciste et crevée du général Franco, ce gauchiste d’opérette (tous les gauchistes sont d’opérette, lisez Lénine enfin) adapte des Shakespeare plus ennuyeux les uns que les autres (Falstaff), filme l’immobilier de Fraga avec son Don Quichotte et finalement confesse à la fin des années soixante-dix : le franquisme n’avait pas détruit toute l’Espagne, la démocratie l’a anéanti en quelques années (Buñuel aussi le pense alors). Mais le ver était dans le fruit du franquisme, cette dictature condamnée, dit un Bernanos sublimement inspiré.

Son meilleur film ? La splendeur des Amberson, qui en fait évoque sur un ton proche de Boorstyn et de Debord, de Mumford presque, la dévastation du territoire, de la société et de la civilisation américaine par la bagnole. Revoyez ce grand film sous cet angle, et vous le comprendrez.