Trump-la-mort : apocalypse comme en 14, mais nucléaire ?

James George JATRAS

Dans la période qui a précédé la Première Guerre Mondiale, combien d’Européens soupçonnaient que leur vie allait bientôt être changée pour toujours – et, pour des millions d’entre eux, qu’elle prendrait fin? Qui dans les années, disons, 1910 à 1913, aurait pu imaginer que les décennies de paix, de progrès et de civilisation dans lesquelles ils avaient grandi, et qui semblaient se poursuivre indéfiniment, allaient bientôt basculer dans l’horreur des massacres à l’échelle industrielle, la révolution et les idéologies brutales?

Ils étaient probablement peu nombreux, tout comme peu de gens se préoccupent aujourd’hui des détails des affaires internationales et de sécurité. Les gens normaux ont de meilleures choses à faire avec leur vie.

Certes, dans cette époque révolue de Jingoïsme béat, il y avait toujours l’aspect du divertissement que «notre» côté avait forcé le «leur» à reculer dans un endroit exotique, comme dans l’incident de Fachoda (1898) ou les crises marocaines (1906, 1911). Même les guerres balkaniques de 1912-1913 semblaient moins un signe avant-coureur du cataclysme à venir que des débâcles locales sur le bord du continent où la paix générale n’avait pas été perturbée même par les guerres criméennes ou franco-prussiennes beaucoup plus perturbatrices.

D’ailleurs, il ne fait aucun doute que dans les différentes capitales, des hommes d’État réfléchis étaient aux commandes, pour que la situation ne dégénère pas.

Jusqu’à ce qu’elle dégénère.

Pyotr Durnovo, dont le remarquable mémorandum de février 1914 au Tsar Nicolas II exposait non seulement ce que les grandes puissances feraient dans la guerre générale qui approchait, mais aussi le comportement des pays mineurs, constituait une exception notable à l’état d’esprit qui régnait dans le monde des affaires habituel. En outre, il a anticipé qu’en cas de défaite, la Russie, déstabilisée par une « agitation » socialiste incontrôlée au milieu des difficultés du temps de guerre, serait « plongée dans une anarchie désespérée, dont on ne peut prévoir les conséquences ». De même, l’Allemagne était « destinée à subir, en cas de défaite, pas moins de bouleversements sociaux » et à « emprunter une voie purement révolutionnaire » d’une teinte nationaliste.

Lorsque les grandes puissances commirent l’erreur de se précipiter dans la guerre en août 1914, chacune confiante en sa capacité d’expédier rapidement ses rivaux, le prix (rajouté au tribut de la revanche de 1939-1945) atteignit 70 millions de vies. Mais le coût d’une erreur comparable aujourd’hui pourrait être littéralement incalculable – s’il reste quelqu’un pour faire le compte.

Au cours de la première guerre froide entre les États-Unis et l’URSS, il y avait un sentiment général qu’une 3ème guerre mondiale était, en un mot, impensable. Comme le résume Ronald Reagan: « Une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée.» Ensuite, on a compris qu’une guerre totale, quelle qu’en soit l’origine, signifiait masser les ICBM au-dessus du pôle Nord et la « fin de la civilisation» telle que nous la connaissons. «

Plus maintenant. Ce qui était impensable dans la vieille guerre froide est devenu tout à fait pensable dans la nouvelle entre les États-Unis et la Russie. Comme l’a décrit Ritter, un vétéran inspecteur du contrôle des armements, analysant un projet de la Nuclear Posture Review (NPR) de 2018, le seuil américain pour l’utilisation des armes nucléaires est devenu dangereusement bas:

« La NPR 2018 a une vision du conflit nucléaire qui va bien au-delà de l’imagerie traditionnelle des lancements massifs de missiles. Alors que les ICBM et les bombardiers pilotés seront maintenus en alerte quotidienne, le fer de lance nucléaire est maintenant ce que le NPR appelle des forces nucléaires «supplémentaires» – des avions à double usage tels que le chasseur F-35 armé de bombes à gravitation B- 61 capables de délivrer une charge utile nucléaire à faible rendement, une nouvelle génération de missiles de croisière lancés par des sous-marins nucléaires et des missiles balistiques lancés par des sous-marins avec une nouvelle génération d’ogives nucléaires à faible rendement. Le danger inhérent à l’intégration de ce type d’armes nucléaires tactiques dans une stratégie globale de dissuasion est qu’il abaisse fondamentalement le seuil de leur utilisation. […]

Notant que les Etats-Unis n’ont jamais adopté une politique de non-utilisation en premier lieu, le NPR de 2018 affirme que « les Etats-Unis ont toujours eu pour politique de conserver une certaine ambiguïté quant aux circonstances précises qui pourraient conduire à une réponse nucléaire de leur part ». A cet égard, le NPR déclare que l’Amérique pourrait utiliser des armes nucléaires dans des « circonstances extrêmes qui pourraient inclure des attaques stratégiques non nucléaires importantes ». ….] La question des » technologies d’attaque stratégique non nucléaires » en tant que précurseur potentiel d’une guerre nucléaire est un nouveau facteur qui n’existait pas auparavant dans la politique américaine. Les États-Unis soutiennent depuis longtemps que les armes chimiques et biologiques représentent une menace stratégique pour laquelle la capacité de dissuasion nucléaire des États-Unis constitue une contre-mesure viable. Mais la menace des cyberattaques est différente. Si ce n’est pour aucune autre raison que le risque d’erreurs de calcul et d’erreur en termes d’attribution et d’intention, le lien entre les armes cybernétiques et nucléaires devrait être préoccupant pour tout le monde. […]

« Plus inquiétant encore est la notion qu’une cyber-intrusion telle que celle perpétrée contre le Comité national démocrate (DNC) et attribuée à la Russie pourrait servir de déclencheur à une guerre nucléaire. Ce n’est pas aussi farfelu que ça en a l’air. L’événement DNC ​​a été caractérisé par des politiciens américains influents, comme le président du comité des services armés John McCain, comme « un acte de guerre». De plus, l’ancien vice-président Joe Biden a laissé entendre qu’à la suite de la violation du DNC, les États-Unis avaient lancé une cyberattaque de représailles contre la Russie. La possibilité d’un échange de cyberattaques qui dégénère en un conflit nucléaire aurait été écartée d’emblée; aujourd’hui, grâce au NPR de 2018, elle est entrée dans le domaine du possible « .

L’idée qu’un plan Schlieffen de première frappe pourrait assommer les Russes (et il existe sans aucun doute des contingences semblables pour la Chine) au début des hostilités reflète une dangereuse illusion de prévisibilité. La première victime de la guerre pourrait être la Vérité, mais « le plan » serait inévitablement le second. C’est parce que les planificateurs de guerre ne consultent généralement pas l’ennemi, qui – ce qui est ennuyeux pour les planificateurs – détient aussi un droit de vote.

Récemment, le secrétaire d’Etat américain James Mattis a déclaré que « la grande compétition de pouvoir – et non le terrorisme – est désormais le principal objectif de la sécurité nationale américaine », spécifiant que la Russie et la Chine cherchent à « créer un monde conforme à leurs modèles autoritaires. Au moins, nous pouvons laisser tomber la prétention que la politique américaine a été de combattre le djihad terroriste, et non de l’utiliser comme outil politique en Afghanistan, en Bosnie, au Kosovo, en Libye, en Syrie et ailleurs. Et bien sûr, Washington ne se mêle jamais des «décisions économiques, diplomatiques et sécuritaires des autres nations». . .

On s’attend beaucoup à ce que la publication du mémo du House Intelligence Committee « citant les noms » de ceux du FBI et d’ailleurs, à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, pour contrecarrer l’élection de Donald Trump et paralyser son administration avec une fausse « collusion » russe, soit une balle d’argent qui ferait remonter l’affaire Mueller et nettoierait les écuries d’Augias de l’État profond. Même dans ce cas peu probable, les dégâts sont déjà faits. Le but premier de Russiagate a toujours été de s’assurer que Trump ne pourrait pas entrer en contact avec Moscou, comme il semble le souhaiter sincèrement. Alors même que le scénario commençait à faire boomerang contre ceux qui l’avaient lancé, les défenseurs de Trump (comme la fanatique russophobe Nikki Haley) sont aussi intransigeants que ses détracteurs sur le fait que la Russie est et restera l’ennemi principal: la Russie était derrière le Dossier Steele, la Russie a essayé de « bloquer le marché » sur « le matériel fondamental pour les armes nucléaires » avec l’accord Uranium One, etc. L’hostilité envers la Russie n’est pas un moyen de parvenir à une fin, c’est la fin.

À ce stade, Trump a les mains liées par l’axe des néocons et des généraux, et tout ce qu’il peut faire, c’est de virevolter. Faisant écho à Mattis, dans son discours sur l’état de l’Union, Donald Trump a qualifié de «dangers épouvantables» pour les États-Unis les «rivaux comme la Chine et la Russie» tout comme les «régimes voyous» et les «groupes terroristes». (Note: Le mot » épouvantables » n’apparaît pas dans le texte affiché, ce qui était évidemment l’ad lib de Trump.) La liste » name and shame » récemment publiée des Russes éminents est un véritable Who’s Who du gouvernement et des entreprises, garantissant qu’il n’y aura aucun engagement américain avec quiconque se trouverait à une distance alarmante du Kremlin.

Pour être juste, les Russes et les Chinois préparent leurs propres guerres. La «Kanyon» russe, une torpille nucléaire de dernier cri portant une ogive massive, est destinée à anéantir les côtes est et ouest des États-Unis, les rendant inhabitables pendant des générations. (Attendez une minute. Est-ce une coïncidence, camarade, que les villes côtières soient là où se trouve la force électorale des démocrates? Quand on parle de « collusion »! Bob Mueller, où êtes-vous?) Pour sa part, la Chine est en train de développer des moyens pour éliminer nos groupes de porte-avions éléphantesques – pratiques pour écraser les Blackwaters du Tiers Monde mais inutiles dans une guerre contre une grande puissance – avec des essaims de drones et des missiles hypersoniques.

Tout comme en 1914, quand Durnovo parlait de «présence de matériaux combustibles abondants en Europe», il y avait un certain nombre de points chauds mondiaux qui pouvaient transformer la «grande compétition de puissance» de Mattis en une conflagration majeure que personne ne souhaitait. Cependant, si le pire se produit et que les lampes s’éteignent à nouveau – peut-être cette fois-ci pour toujours – les Américains ne seront plus à l’abri des conséquences comme nous l’étions dans les guerres du XXe siècle. Le reste de notre vie, même bref, pourrait s’avérer très différent de ce que nous avions prévu.

Source : https://www.strategic-culture.org/news/2018/02/02/can-impending-collapse-russiagate-halt-slide-toward-nuclear-1914.html

Traduction : Avic– Réseau International