Après la mort des dieux (Star Trek ici, who mourns for Adonis ?), la mort des hommes : POURQUOI LES GRECS (ET NOUS BIENTÔT) SE LAISSENT ANEANTIR

Sur le site de mes amis italiens de comedonchisciotte.org, qui traduisent certains de mes textes, j’ai trouvé ces lignes d’un blogueur de la résistance grecque qui tente d’expliquer pourquoi ses compatriotes ne réagissent pas au terrible traitement qu’on leur fait subir. La réponse est justement que comme ce traitement est terrible, on n’y peut répondre. Pour réagir il faut avoir faim mais pas trop.

On se révolte face à un pouvoir faible ou affaibli (le tsarisme ou la royauté française), pas face à un pouvoir totalitaire en pleine forme (le nazisme ou la démocratie occidentale actuelle), qui commet toutes sortes d’atrocités impériales, financières ou sociales. Chez le peuples l’appétit vient en mangeant, disait Nietzsche en ricanant (il connaissait bien l’antiquité grecque), et depuis la crise du pétrole de 1973-74, les élites n’ont eu de cesse de nous le couper cet appétit, à coups de crises pétrolières, bancaires, d’attentats, de cris de guerre. La France même était beaucoup plus réactive et militante dans les années soixante quand le pouvoir d’achat montait. Depuis elle s’est conformée, a vieilli, a été distraite et bien abrutie (neuf heures de connexion TV-radio-Web par jour selon mon ami Michael Snyder pour les USA). L’inquiétant virage sociétal accompagne la régression sociale généralisée et le fascisme politique déguisé sous le fun dérisoire du divertissement Instagram.

« En d’autres termes, et répondant à des amis (et amis du blog) par exemple de France, qui se demandent pourquoi les Grecs ne se rebellent pas, je dirais tout d’abord que c’est leur état de dépression qui enlève toute perspective d’avenir. Et ceci parce que la douleur sourde et continue ne sert pas à atténuer la douleur qui les attend, aussi parce que [la douleur] vide déjà le présent. Les capacités psychiques et les ressources pour répondre de manière appropriée et efficace font cruellement défaut. »

L’écroulement psychique est favorisé aussi par une médecine déshonorée et aux ordres, par l’opiomanie qui s’est emparée de tous les peuples sur commande. On a transformé sur commande, depuis les années soixante-dix, le rebelle en dépressif, et les sornettes du développement personnel (« abrutis de tous les pays, souriez, vous êtes filmés ! ») ont remplacé les classiques du peuple.

« La société grecque, décomposée (au sens littéral et figuré), est en grande partie tombée dans un malaise très profond, dont les «dirigeants» et leurs sous-bois de soutien profitent tous les jours pour continuer dans la même direction injuste et inique. En raison de cette situation tragique et dévastatrice pour le pays et son tissu social, les citoyens ne sont plus en mesure d’avoir des attentes ou des objectifs pour l’avenir. Sans gérer leur temps et leur espace, les sociétés humaines perdent leur capacité d’agir, car il n’y a plus de projection possible (sauf dans un sens eschatologique). »

On se demande si ce sens eschatologique ne serait pas une projection finalement. On finirait alors par réagir par peur du futur plus que par privation physiologique ; il serait temps.