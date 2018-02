Comment l’Etat français moderne vola les Français et imposa son pouvoir par la révolution et Napoléon

Comment l’Etat français vola les Français et imposa son pouvoir

On a étudié ici le contrôle effaré de la France par son Etat bien-aimé (voyez notre texte sur Karl Marx et le dix-huit Brumaire). On l’avait évoqué il y a vingt ans dans notre livre sur l’exception française. A l’heure où l’Etat français achève les Français dans l’indifférence générale, les remplace, les écrabouille d’impôts et de règlements ignobles ou même ubueques, et surtout les prépare à la guerre nucléaire contre la Russie sous l’égide anglaise et américaine, il est bon de se rappeler les origines du mal pour en sortir un jour (on rêve bien sûr) :

« Entre l’État et les établissements d’instruction, de culte, de bienfaisance qu’il a dépouillés, intervient un règlement de comptes, une transaction expresse ou tacite. Il a pris aux pauvres, aux enfants, aux fidèles 5 milliards au moins de capital, et 270 millions de revenu ; il leur rend, en revenus fonciers et en rentes sur le Trésor, 17 millions par an.

Comme il a la force et qu’il fait la loi, il n’a pas de peine à obtenir ou à se donner quittance ; c’est un failli qui a mangé l’argent de ses créanciers et leur jette en aumône 6 pour 100 de leur créance. »

La situation du pauvre sera dramatique durant tout le siècle dix-neuvième et explique aussi le dépeuplement du pays jadis le plus peuplé d’Europe. Et le clergé français devient le clergé-croupion et surtout soumis qu’il n’a jamais cessé d’être avant de disparaître :

« Naturellement, il profite de l’occasion pour les mettre dans sa dépendance étroite et permanente, pour ajouter aux chaînes dont l’ancienne monarchie avait déjà chargé les corps qui administrent les fortunes collectives. Toutes ces chaînes, Napoléon les alourdit et les resserre ; non seulement il intervient auprès des administrateurs pour leur imposer l’ordre, la probité et l’économie, mais encore il les nomme, il les révoque, il commande ou autorise chacun de leurs actes, il leur souffle leurs paroles, il veut être le suprême évêque, l’universel hospitalier, l’unique professeur et instituteur, bref le dictateur de l’opinion, le créateur et directeur de toute pensée politique, sociale et morale dans tout son empire : avec quelle rigidité et quelle ténacité d’intention, quelle variété et quelle convergence de moyens, quelle plénitude et quelle sûreté d’exécution, avec quel dommage et quels dangers, présents et futurs, pour les corps, pour le public, pour l’État, pour lui-même, on verra cela tout à l’heure ; lui-même, vivant et régnant, pourra s’en apercevoir. »

On rappelle l’envolée de Marx :

« Chaque intérêt commun fut immédiatement détaché de la société, opposé à elle à titre d’intérêt supérieur, général, enlevé à l’initiative des membres de la société, transformé en objet de l’activité gouvernementale, depuis le pont, la maison d’école et la propriété communale du plus petit hameau jusqu’aux chemins de fer, aux biens nationaux et aux universités. »

Hyppolite Taine, les origines de la France contemporaine, V, p.290-92 (classiques.uqac.ca)

Karl Marx – Le dix-huit Brumaire (Editions sociales)

Nicolas Bonnal – le coq hérétique, Les Belles Lettres, 1997