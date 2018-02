William Shakespeare imbécile et macho (à censurer presto)

Pendant que l’on vide les musées anglais de leurs nauséabondes peintures de nu, Il est temps d’achever ce qui été commencé par les pontifes du bien : de brûler tous les livres classiques, de défoncer les tableaux, d’abattre les cathédrales refuges du fascisme et de mettre le feu aux partitions de Bach ou de Mozart. Après nous abolirons nos langues fascistes racistes et sexistes et nous nous couperons la gorge pour votre bon plaisir, ô bons apôtres.

Cela ne saurait tarder d’ailleurs. Et une guerre nucléaire lancée contre la Russie fasciste-machiste-orthodoxe-antilibérale par notre preux Donald trompe-la-mort donnera moins de grain à moudre aux valeureux contestataires de l’ordre fasciste-nazi-sexiste-macho-abruti aux commandes encore dans notre triste monde qui prête si peu à rire et à sourire ! L’Europe sera effacée de la carte avec l’accorte complicité des sieurs Macron et dames May et puis Merkel ! On fêtera la reprise à Davos sur un radeau du docteur Mabuse !

Ouf, ce préambule fait, nous apportons ici la preuve absolue de la malignité du William j’expire (orthographe moderne), pseudo-génie célébré par tous les hiérarques machos, mâles blancs et chrétiens en furie.

La Mégère apprivoisée of course :

Une femme en courroux est comme une fontaine troublée, fangeuse, sans transparence, sans pureté, et perd toute sa beauté ; et tant qu’elle est dans cet état, personne, dans l’excès même de la soif, ne daignera boire de son onde, ni seulement en approcher ses lèvres. Votre mari est votre souverain, votre vie, votre gardien, votre chef, votre roi ; celui qui s’occupe du soin de votre bien-être et de votre subsistance, qui livre son corps à de pénibles travaux, sur mer et sur terre, qui veille la nuit, seul, pendant les tempêtes, le jour par le grand froid, tandis que vous reposez chaudement, en paix et tranquille, dans votre demeure ; et, pour tous ces sacrifices, il n’exige d’autre tribut que l’amour, de doux regards et une sincère obéissance : faible salaire pour une dette si immense ! Le respect et la soumission qu’un sujet doit à son prince, la femme les doit à son mari ; et quand elle est brusque, chagrine, morose et acariâtre, et qu’elle n’obéit pas à ses ordres honnêtes, qu’est-elle sinon une rebelle coupable et traîtresse, indigne de pardon, envers son tendre époux ? Je rougis de voir des femmes assez simples pour offrir la guerre, lorsqu’elles devraient demander la paix à genoux, ou vouloir s’arroger le sceptre, le commandement et l’empire, lorsqu’elles ont fait vœu de servir, d’aimer et d’obéir.

And in the English version now:

“A woman moved is like a fountain troubled,

Muddy, ill-seeming, thick, bereft of beauty;

And while it is so, none so dry or thirsty

Will deign to sip or touch one drop of it.

Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper,

Thy head, thy sovereign; one that cares for thee,

And for thy maintenance commits his body

To painful labour both by sea and land,

To watch the night in storms, the day in cold,

Whilst thou liest warm at home, secure and safe;

And craves no other tribute at thy hands

But love, fair looks and true obedience;

Too little payment for so great a debt.

Such duty as the subject owes the prince

Even such a woman oweth to her husband;

And when she is froward, peevish, sullen, sour,

And not obedient to his honest will,

What is she but a foul contending rebel

And graceless traitor to her loving lord?

I am ashamed that women are so simple

To offer war where they should kneel for peace;

Or seek for rule, supremacy and sway,

When they are bound to serve, love and obey.”

The taming of the shrew, acte V, scène 2.