Découvrez la magique Nouvelle Angleterre médiévale, réfugiée à Byzance, en Islande…

La Nouvelle-Angleterre (en latin : Nova Anglia ) était une colonie qui aurait été fondée à la fin du XIe siècle par des réfugiés anglais fuyant Guillaume le Conquérant . Son existence n’est attestée que par deux sources, datant des XIIIe et XIVe siècles, le français Chronicon Universale Anonymi Laudunensis et la saga islandaise Játvarðar . Ils racontent l’histoire d’un voyage d’Angleterre à travers la mer Méditerranée qui conduisit à Constantinople , où les réfugiés anglais combattirent un siège de païens et furent récompensés par l’ empereur byzantin Alexis Ier Comnène . Un groupe d’entre eux a reçu des terres au nord-est de laMer Noire , la reconquérant et renommant leur territoire « Nouvelle Angleterre ». Bien que ces sources soient en retard, certains historiens pensent que la Nouvelle-Angleterre est basée sur une réalité.

Il existe deux sources existantes qui rendent compte de la fondation de la « Nouvelle Angleterre ». Le premier compte est le Chronicon Universale Anonymi Laudunensis . Il a été écrit par un moine anglais au monastère des Prémontrés de Laon , en Picardie , et couvre l’histoire du monde jusqu’en 1219. [1] Le Chronicon survit dans deux manuscrits du 13ème siècle, l’un à la Bibliothèque Nationale , Paris (5011 ), et l’autre dans la Staatsbibliothek , Berlin (Phillipps 1880). [2]

Le second est le texte connu sous le nom de Játvarðar Saga ( Saga Játvarðar konungs hins helga ), une saga islandaise sur la vie d’ Édouard le Confesseur , roi d’Angleterre (1042-1066). [3] Il a été compilé au 14ème siècle, en Islande, en utilisant probablement le Chronicon Universale Anonymi Laudunensis (ou ancêtre commun) comme source. [4]

Játvarðar Saga rapporte que lorsque les rebelles anglais, combattant contre Guillaume le Conquérant , se sont assurés que le roi danois Sveinn Ástríðarson ne les aiderait plus, ils ont accepté de quitter l’Angleterre pour Constantinople ( Miklagarðr ). [5] La force anglaise se composait de 350 navires, un «grand hôte» et «trois comtes et huit barons», tous dirigés par un «comte de Gloucester de Siward» ( Sigurðr jarl af Glocestr ). [6] Ils ont passé la Pointe Saint-Mathieu ( Matheus-nes ), la Galice ( Galizuland ), à travers le détroit de Gibraltar ( Nörvasundz )Ceuta ( Septem ). [7] Ils ont capturé Ceuta, tuant ses défenseurs musulmans et pillant son or et argent. Après Ceuta, ils s’emparèrent de Majorque et de Minorque , avant de s’embarquer en Sicile , où ils apprirent que Constantinople était assiégée par des infidèles. [7]

Les Anglais ont navigué à Constantinople, en vainquant la flotte assiégeante et en dégageant l’armée païenne. [8] Le gouverneur de Constantinople, Alexius I Comnène( Kirjalax ), a offert de mettre les Anglais en service, leur permettant de vivre à Constantinople comme ses gardes du corps, « comme c’était la coutume des Varangiensqui sont allés à sa solde ». [8] Tandis que quelques-uns des Anglais ont aimé cette idée, Earl Siward et quelques autres ont désiré un domaine de leurs propres pour régner dans la vieillesse. [9] Alexius leur a parlé d’une terre au-dessus de la mer qui avait été autrefois sous l’empereur de Constantinople, mais était maintenant occupée par les païens. [9]L’empereur accorda cette terre aux Anglais, et un parti dirigé par le comte Siward a navigué pour cette terre alors qu’un autre parti d’anglais est resté au service d’Alexius. [9] La terre se trouvait « à 6 jours au nord et au nord-est de Constantinople », et a été gagnée par Earl Siward, qui après de nombreuses batailles a chassé les païens. [10] Ils l’ont appelé « l’Angleterre » et les villes principales du territoire ont été appelées « Londres », « York », et « par les noms d’autres grandes villes en Angleterre ». [10] Les Anglais n’ont pas adopté la « loi de St Paul » (la liturgie de rite orientale), mais ont plutôt cherché des évêques et d’autres ecclésiastiques du Royaume de Hongrie . [11] Les descendants de ces Anglais seraient restés dans la région depuis. [11]

L’histoire racontée par le Chronicon Universale Anonymi Laudunensis est largement la même en résumé, mais a quelques détails variant. Il ne nomme pas le roi danois (Sveinn Ástríðarson), nommé «Sveinn fils d’Ulf» par la saga Játvarðar . [12] De même, il ne mentionne pas la route empruntée par les Anglais à la Méditerranée, une route ajoutée par les auteurs islandais probablement à partir de « connaissances générales ». [12] Il y a d’autres petites variantes, comme, par exemple, « William roi d’Angleterre » ( Willelmus rex Anglie ) dans le Chronicon est appelé par le Játvarðar Saga « Guillaume le Bâtard » ( Viljálmr bastharðr ), « Sicile »Sardaigne « dans le Chronicon , les noms des villes (Londres et York) ne sont pas données par le Chronicon , et la « Nouvelle – Angleterre »( Nova Anglia ) du Chronicon est appelée que « l’ Angleterre » par la saga. [13] A plus grande variante est que le comte « Siward » ( Sigurðr ) de la saga est appelé Stanardus par le Chronicon . [14] Cependant la plupart du récit est en grande partie le même, les nombres et les rangs des comtes et des barons, leurs navires, comme la distance de navigation de Constantinople à la colonie. [15] The Chronicon, après son récit de la fondation de la Nouvelle-Angleterre, ajoute que lorsque Alexis envoya un fonctionnaire pour leur rendre hommage, les «Anglais de l’Est» ( Angli orientales ) tuèrent le fonctionnaire; les Anglais restés à Constantinople, craignant qu’Alexius ne se venge d’eux, auraient fui vers la Nouvelle-Angleterre et pris la piraterie . [16]

Gardes Varangiens, une illumination de la Chronique de Skylitzes ; beaucoup, sinon la plupart des membres de la garde varangue étaient anglais après le 11ème siècle [17]

Il est généralement admis parmi les historiens que les Anglais, anglo-saxons, ont migré à Constantinople dans ces années et ont rejoint la Garde Varangienne, quelque chose qui peut être montré au-delà de la question d’autres sources. [18] Une source plus fiable, plus proche des événements en question, est l’ histoire ecclésiastique de Orderic Vitalis . Orderic, après un compte de la conquête normande de l’Angleterre et de l’échec de la rébellion du nord, a résumé les réponses de l’anglais vaincu comme suit:

Ainsi les Anglais gémissaient à haute voix pour leur liberté perdue et complotaient sans cesse pour trouver un moyen de secouer un joug si insupportable et inaccoutumé. Certains ont envoyé à Sveinn, roi du Danemark, et l’ont exhorté à réclamer le royaume d’Angleterre … D’autres sont partis en exil volontaire afin qu’ils puissent soit être bannis du pouvoir des Normands ou obtenir de l’aide étrangère et revenir et combattez une guerre de vengeance. Certains d’entre eux qui étaient encore dans la fleur de leur jeunesse ont voyagé dans les terres lointaines et ont courageusement offert leurs bras à Alexius, empereur de Constantinople, un homme de grande sagesse et de noblesse. Robert Guiscard , duc des Pouilles , avait pris les armes contre lui à l’appui de Michaelque les Grecs – en voulant le pouvoir du Sénat – avaient chassé du trône impérial. Par conséquent, les exilés anglais furent chaleureusement accueillis par les Grecs et furent envoyés au combat contre les forces normandes, trop puissantes pour les Grecs. L’empereur Alexis établit les fondations d’une ville appelée Civitot pour les Anglais, à quelque distance de Byzance; mais plus tard, quand la menace normande devint trop grande, il les ramena dans la ville impériale et les mit en garde pour son palais principal et ses trésors royaux. C’est la raison de l’exode des Saxons anglais vers l’ Ionie ; les émigrés et leurs héritiers servaient fidèlement l’empire sacré et sont encore honorés parmi les Grecs par l’empereur, la noblesse et le peuple. [19]

Au-delà de ce récit, les détails de l’histoire de la Nouvelle-Angleterre sont impossibles à vérifier; les sources en question sont en retard, et beaucoup d’éléments sont, selon les termes d’un historien, «fantastiques». [20]

Beaucoup d’historiens ont néanmoins embrassé l’historicité de la colonie. Parmi eux figurent Jonathan Shepard , Christine Fell et Răzvan Theodorescu . [21] Shepard a soutenu que le Siward du compte est Siward Barn , un homme rebelle anglais de haut rang entendu en 1087 quand il avait été libéré de la prison par le roi mourant William [I]. [22] Siward est le seul magnat anglais important de l’époque à avoir détenu des terres dans le Gloucestershire , mais comme ce Siward a été emprisonné de 1071 à 1087, il ne pouvait pas être à Constantinople en 1075, [23] l’année où le Chronicon a Anglais arrivent à Constantinople. [24]Shepard a donc réinterprété le récit pour qu’il corresponde à certains événements historiques, arguant que le voyage de ces Varangiens anglais a eu lieu après l’appel d’aide d’Alexius en 1091, et que la flotte anglaise est la même que celle opérée par Edgar the Ætheling . [25] Shepard a plus tard essayé d’identifier des restes de noms de lieux anglais en Crimée , en incluant potentiellement un « Londres ». [26]

Une autre référence aux Anglais à Constantinople peut être trouvée dans le compte de la quatrième croisade en 1205 par Geoffroy de Villehardouin , « La Conquête de Constantinople », comme suit:

Les Français ont planté deux échelles d’escalade contre une barbacane près de la mer. Le mur ici était fortement occupé par les Anglais et les Danois, et la lutte qui s’ensuivit fut raide et dure et féroce. [27]

